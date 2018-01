Cojedeña Ysmary Mireles deslumbra en el modelaje nacional e internacional

La modelo cojedeña Ysmary Mireles desde muy pequeña incursiona en el mundo de las pasarelas, muestra habilidad, belleza, elegancia y talento que la ha hecho brillar en eventos nacionales e internacionales al ganar diferentes concursos y bandas con tan solo 19 años de edad y es una digna representante del estado en el mundo.

Su belleza, sencillez y humildad caracteriza a esta joven oriunda de San Carlos, nacida un 25 de febrero de 1998 como una de las modelos que busca trascender fronteras. En la entrevista concedida a este diario comentó todo sobre su carrera y vida personal, así como sus aspiraciones y metas.

Míreles estudiante de Enfermería en la Universidad de Carabobo, aunque su carrera y tiempo ligado a las pasarelas, obtuvo su primer triunfo como Reina del Preescolar Inicial Bicentenario a los 3 años; luego se coronó como madrina de la Escuela Básica Bolivariana Maure cuando cursaba el primer grado. Para el 2005 fue elegida madrina de los Juegos Nacionales Lima Blanco 2005 y de allí participó en diversos desfiles.

Su carrera fue extendiéndose en el 2012 se alzó con la corona de Miss Teen Cojedes: en 2013 quedó como Reina de los Carnavales Turísticos Palmarejos y ese mismo año viajó a la isla de Margarita para participar en Nuestra Imagen Venezuela, en ese concurso conquistó las bandas de Elegancia e Internet, así como el Miss World donde debía viajar a República Dominicana a representar a Venezuela, pero por motivo familiares no pudo asistir al certamen.

Mireles destacó que el 2013 fue un año exitoso y “recibí un llamada desde Caracas y participe en el TMF Venezuela donde obtuve las bandas de elegancia y primera finalista, allí la suerte estuvo de mi lado y se abrieron las puertas en varias empresas televisivas”, destacó.

La hermosa cojedeña dijo que estuvo como modelo en el magazine matutino de Venevisión Portada’s, en Vitrina de Televen, Tves en la Mañana y una participación en la novela Amor Secreto; “Mis aspiraciones es culminar mi carrera de Enfermería y así poder ayudar al prójimo, me consideró una persona humilde, sencilla y muy humanitaria a la hora de ayudar. Confió plenamente en Dios y en mí porque cada vez que me propongo lo que quiero siempre lo logro con éxitos”, aseguró.

Asimismo agradeció el apoyo de las personas que han sido fundamentales en lo que va de su corta carrera, como su mamá, abuela, hermana. “Tengo que agradecer mi ángel del cielo que es mi abuelo, gracias a él soy quien soy hoy en día y aunque no esté en este mundo terrenal conmigo desde el cielo me cuida y me acompaña en cada paso que doy, sé que él está allí a mi lado”, expresó. Además finalizó dando gracias a su director y manager Honorio Rivero que más que su representante, es su amigo y padre incondicional.