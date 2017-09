Cojedeñas representarán a Venezuela en Juegos Sudamericanos de la Juventud

San Carlos.- La selección nacional de bádminton que representará a Venezuela en los Juegos Sudamericanos de la Juventud a celebrarse en Chile entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre está integrada sólo por dos atletas, ambas cojedeñas Tiffany Sánchez y Gaidelis Mendoza, quienes diariamente se entrenan en la ciudad de San Carlos, bajo las órdenes del entrenador Oscar Pérez Pérez. Tambien dirán presentes en los Juegos Nacionales.

Ambas atletas se ganaron el cupo tras su buenas actuaciones en las competencias nacionales e internacionales. Actualmente la delegación criolla la conforman 12 deportistas, de las cuales seis son representantes del estado Cojedes, tres de Trujillo, dos de Aragua y una de Guárico y la mayoría se encuentran rankeadas como las primeras raquetas del país.

Las cojedeñas fueron preseleccionadas para una concentración en Caracas con un entrenador asignado por la federación; sin embargó no irán con el instructor que conoce el plan de trabajo desarrollado para que llegarán a dicha instancia.

En la actualidad existen diversos casos que los atletas asisten a competencias internacionales con instructores impuestos que no poseen la experiencia en la discplina, mientras que el resto que desde un momento se han dado la tarea por sacar adelante no lo toman en cuenta para dirigir. El llamado es a las asociaciones y federaciones que realicen los correctivos necesarios para que la situación no siga suscitandose.