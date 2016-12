Cojedeños coinciden que la crisis dificulta celebrar en estas navidades

Luisana Suárez

San Carlos, diciembre 21.- El equipo reporteril de este medio de comunicación salió a recorrer las calles sancarleñas, para conocer qué opinan los cojedeños de a pie en cuanto a la celebración de estas navidades.

Los entrevistados coincidieron que no hay nada qué festejar, porque en toda Venezuela se vive un caos. Opinaron que lo que sobra en estos días, es hambre y por ello piden que el presidente Nicolás Maduro renuncie lo antes posible.

Así lo expresó la señora Omaira Bitora, quien lamentó las penurias que pasan los venezolanos con respecto a la falta de dinero en efectivo. Dijo que ahora los bancos dan 2 mil Bs. y la gente “no se va a calar una cola por ese monto, cuando un arroz cuesta 2.500 ó más. Lamentablemente aquí no haya nada qué celebrar”, indicó.

Evelio Ospino, expresó que quisieran celebrar las navidades como en otros años, pero lamentablemente en estos momentos no hay nada qué festejar. “La tristeza se nota en los rostros de los venezolanos a consecuencia de los problemas económicos, social y políticos del país. Lo peor es que no se ve salida inmediata y por desgracia ese es el futuro que nos depara este gobierno”, apuntó.

El declarante espera que con la llegada del Niño Dios, le abra el entendimiento a estas personas y pueda iluminarlos para que tomen la mejor decisión en función de los intereses colectivos y no personales, que son los que ellos defienden. “Ya basta de inseguridad, miseria, corrupción, barbaridades y violación a la Constitución”, sentenció.

Sostuvo que Venezuela era otra y no se sabía lo que teníamos, pero ahora que la hemos ido perdiendo la añoramos. Esto es producto de políticas erradas de este régimen y gracias a las ambiciones personales. “Pasamos a ser de un pueblo humilde con dignidad a un pueblo miserable, porque el simple hecho de hacer cola para comprar papel higiénico nos indica el grado de miseria en que vivimos”.

Acotó que ellos (los del gobierno) han tenido en sus manos los mayores ingresos de la renta petrolera de la historia el país y no han sabido hacer buen uso de ese dinero para mejorar las condiciones de vida de todos.

Finalmente, la señora Olinda Arias de Rivas, destacó que no tendrá Navidad porque no tiene medicinas para su tensión y lleva 7 días sin tomarlas, además tiene a uno de sus hijos enfermo y no sabe qué hacer para conseguir su tratamiento.

Relató que anda en la calle viendo qué hacer con dos mil bs que le da el banco por su pensión. Dijo que es jubilada y antes vivía en Caracas. Ahora está en Cojedes y para cobrar su pensión debe ir a Tinaquillo arriesgando la vida para ver si consigue en efectivo, según comentó. Finalmente, consideró que “Maduro debe ir preso por arruinar a un país tan rico”.