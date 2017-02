Cojedeños pidieron libertad de Leopoldo López y #NoMásDictaduraEnVenezuela

PRENSA VOLUNTAD POPULAR.-

Desde la mañana de este sábado #18F cientos de activistas de Voluntad Popular de los 9 municipios de Cojedes, junto a Lilian Tintori, esposa de López, además de diputados, dirigentes y activistas de Voluntad Popular, así como miembros de la Unidad Democrática, comenzaron a concentrarse en la plaza Brion de Chacaíto, el Parque del Este, la redoma de Caurimare y el distribuidor Santa Fe, desde donde marcharon en paz y democráticamente hasta el distribuidor Altamira para expresar contundentemente su rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

El coordinador regional en Cojedes Alexander Mireles desde la capital exigió la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos en Venezuela. Además, resaltó que López es considerado un líder nacional e internacional que no ha perdido la fortaleza pese a las violaciones de los DDHH a las que ha estado injustamente sentenciado. “El liderazgo de Leopoldo comenzó cuando asumió la alcaldía de Chacao y desde entonces Chávez le tenía miedo, porque hasta lo inhabilitó. Hoy pedimos por su libertad y por la de todos los presos políticos”.

Mireles aseguro: “Seguiremos resteados hasta que Maduro se vaya de Miraflores. Tengamos fuerza, tengamos fe. Si Leopoldo López está fuerte y esperanzado, no debemos rendirnos ni claudicar en nuestros principios. #NoMásDictaduraEnVzla no es solo una consigna o una pancarta. La dictadura encarcela a quien piensa distinto, censura a los medios de comunicación, hace que millones de venezolanos mendiguen comida y medicinas. Esta dictadura no nos garantiza ni lo más sagrado, que es el derecho a la vida. Queremos un país de libertades y no de restricciones, un país donde la convivencia se imponga a la violencia. Nicolás juega a desmoralizarnos y a que tiremos la toalla, no lo podemos permitir.

Finalmente resaltó que resaltó que la lucha López está más vigente que nunca y aseguró que los venezolanos deben retornar fuerzas para desde las calles acorralar a la dictadura de Nicolás Maduro. “No podemos dejar de presionar pese a la represión del gobierno. La única salida es la calle, de manera pacífica y constitucional pero contundente.”