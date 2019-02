Cojedeños respaldan concierto por ayuda humanitaria y rechazan provocación de enfrentamiento

San Carlos, febrero 19.- (Las Noticias de Cojedes).- Cojedeños de los diversos estratos de la sociedad apoyan la iniciativa de un concierto con artistas venezolanos y de diversas partes del mundo, en apoyo a la recaudación de fondos para continuar acopiando ayuda humanitaria destinada a solventar en parte la crisis que afecta a los venezolanos, especialmente los más vulnerables.

En conversación aleatoria con jóvenes que circulaban por las avenidas Bolívar y Ricaurte de la capital cojedeña, estos indicaron en su mayoría que es una extraordinaria iniciativa puesto que todos quisieran estar presentes en un evento de tal magnitud, donde se darán cita cantantes de fama internacional, de extraordinaria calidad, para ayudar a hombres, mujeres y niños de Venezuela que hoy sufren por no poder tener acceso a medicinas debido a la escasez y por los altos precios cuando las mismas se consiguen. Pero además, porque en los hospitales y ambulatorios de todas las ciudades del país la precariedad es notoria y deja efectos negativos en la población que requiere de buenos servicios de salud.

Sin embargo, expusieron en detalle que la forma como el sector oficialista ha respondido no es la más indicada, puesto que a manera de provocación está convocando a un concierto de dos días en la misma ubicación de la frontera de Venezuela con Colombia, así como la realización de operativos de salud, entrega de medicamentos y cajas de los Clap, bajo una supuesta intención humanitaria pero que solapadamente se convierte en un peligro para una indeseada confrontación entre venezolanos en dicho lugar.

Por eso “recomendamos la mayor de la tolerancia ante las provocaciones de los pro oficialistas que a través de los conocidos colectivos y sus artimañas en disturbios públicos pudieran hacer”.

Los jóvenes, en su mayoría estudiantes de educación media y universitaria, creen que Venezuela tiene derecho a la ayuda humanitaria que ofrecen países amigos, porque para nadie es un secreto que en los hospitales de San Carlos, Tinaco, Tinaquillo, El Pao, Lagunitas, El Baúl, Apartadero, en todo Cojedes, pero de igual manera en toda Venezuela, no hay insumos para atender las necesidades de los más pobres, pero es que ni siquiera en las clínicas privadas ya se encuentran insumos para atender pacientes, por lo que sería un crimen de lesa humanidad no dejar entrar al país esas medicinas, así como los alimentos que son tan necesarios hoy día cuando la hiperinflación no deja comer bien a las familias cojedeñas y venezolanas en general, apuntaron.