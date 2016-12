Cojedeños sacrifican su salario para preparar las tradicionales hallacas de Navidad

Lusmary Villalonga.

Pasante Unerg.

San Carlos, diciembre 21.- La hallaca es uno de los platos más reconocidos y elaborados que se presenta en la gastronomía venezolana. Esta obra maestra de nuestra tradición culinaria es el más tradicional de los platos que engalanan las festividades navideñas en Venezuela.

Desde su cubierta de hojas de plátano hasta los detalles que adornan y componen su guiso, pasando por su ingrediente primordial, la masa de maíz coloreada con onoto, la hallaca es la expresión más visible del mestizaje del venezolano.

En el mes de diciembre cuando las fiestas navideñas desbordan la alegría del sentir venezolano, la hallaca es parte importante de la celebración, se intercambian, se regalan, se venden…

Los cojedeños han preferido no derrochar su sueldo, por lo que este año no es fácil la cosa debido a los altos costos de sus principales ingredientes, la falta de la harina de maíz y el descontrol económico que limita a toda la región llanera a realizar la acostumbrada hallaca navideña.

Los ingredientes y sus altos costos

Para la elaboración del importante plato navideño, es primordial la harina de maíz precocidad que sirve como base para cubrir los demás ingredientes. Para los cojedeños, actualmente es difícil adquirir el producto en abastos y supermercados e incluso muchos optan por comprarlo con un valor elevado que puede llegar a superar los Bs. 3.000.

Otros de los ingredientes que integran el guiso son las hortalizas que en comparación con el año pasado su precio es mucho más elevado. En el caso del pimentón su valor es de Bs. 4.000, la cebolla Bs. 3.000, los aliños verdes Bs. 5.000.

Los comerciantes del municipio San Carlos, manifiestan que se les hace imposible reducir los costos de los aliños, ya que adquieren la mercancía en un monto estipulado y para obtener ganancia deben fijar esos precios.

Manuel Pacheco, vendedor, expresó que a pesar de la crisis que se está viviendo en todo el país, las personas no han dejado de comprar ingredientes para realizar el acostumbrado plato navideño. “Yo vendo las hojas en Bs 800 a diferencia de otros que la tienen más elevadas”, indicó. Relató que esperaba que las ventas estuviesen “flojas” por la falta de efectivo, pero manifestó que hasta han ido incrementando.

Las aceitunas, alcaparras y las pasas, son los más difíciles de adquirir por ser los más costosos hasta el momento. En los pocos puestos de ventas de la entidad donde se consiguen tienen un valor entre Bs.7.500 y Bs. 8.000 el kilogramo.

Son pocas las carnicerías de la entidad que ofertan la venta de pernil, ya que consideran que “vender a perdida, con un precio que no les dejará ganancia, prefieren no vender”.

¿Hacer hallacas o ahorrar?

A pesar de la crisis económica que aqueja a los venezolanos, en Cojedes se observa a muchos ciudadanos comprando los principales ingredientes de las hallacas, pese a la falta de efectivo en la entidad, la caída de sistema en los puntos de ventas y el fuera de servicio de los cajeros automáticos.

Maigualida Terán, residente de San Carlos, manifestó que a pesar de la situación país, preparará menos hallacas comparadas con años anteriores. Declaró que la mayoría de sus compras las pagó con punto de venta porque al igual que la gran mayoría padece del efectivo.

Terán explicó que ha tenido que ir guardando las harinas de maíz precocido que le llegan en la bolsa de comida del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), “en mi caso, estamos comiendo yuca y ñame para poder guardar las harinas”, comentó.

Muchos cojedeños indicaron que el sueldo no alcanza y que la inflación que crece diariamente no va a permitir unas navidades felices. Sin embargo, son muchas las familias que aun guardan las esperanzas de poder realizar la tradicional cena navideña. Otros se resignan a no comerlas este año y se limitan a ahorrar para lo que llaman el mes económico.