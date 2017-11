Cojedes quedó entre los diez mejores en VI Copa de Patinaje Ay Sport Lara 2017

San Carlos.- El equipo infantil del estado Cojedes recientemente participó en el VI Ay Sport Lara 2017 que se disputó en Barquisimeto. La delegación regional dijo presente con 14 atletas que lo dejaron todo sobre la pista para obtener exitosos resultados.

La justa deportiva contó con la asistencia de más de 400 patinadores de 23 clubes de diferentes estados del país y un equipo de Arauca, Colombia.

La lista de patinadores con brillante actuación la conforman Abrahán Aure de 5 años al llegar quinto lugar en la categoría párvulo en la prueba 40 metros acción y reacción; Juan Villa (infantil A) se alzó con cuatro medallas en las pruebas 40 metros acción y reacción, 100 metros baterías, 600 metros liebre y 1200 metros maratón para ser el atleta más destacado del estado.

Entretanto, Gabriel Ruiz (infantil B) en patín profesional quedó en el quinto puesto en la prueba 50 metros acción y reacción, mientras que Sebastián Rengifo (Infantil B) patín recreativo obtuvo el segundo lugar en la prueba acción y reacción 40 metros.

Los otros atletas que también tuvieron una valiosa participación a pesar no colarse en los primeros peldaños fueron: Jaime Ruiz (Párvulo), Esmeralda Sevilla (Párvulo), Alejandro Quintero (infantil A), Rocío Guerra (Infantil B), Verónica Acosta (infantil C), Kamila Medina (infantil C), Stefania Aguilar (infantil C), Bárbara Castillo (infantil C), Alma Quintero (Cadetes) y Eduardo Mendoza (Juvenil).

Cabe destacar que en este deporte en las modalidades infantiles dan premios a los cinco primeros puestos por categoría, por lo que Cojedes sumó siete medallas más los reconocimientos que obsequiaron los patrocinantes del evento para quedar entre los diez mejores equipos del país pese a no contar con un grupo nutrido de patinadores.

La entrenadora del equipo, Rozhaida Pérez se muestra complacida por los resultados alcanzados y la superación de cada uno de los jovencitos gracias a su constancia mejoraron sus actuaciones. Agradeció el apoyo a los padres y representantes, quienes aportaron lo necesario para asistir a la competencia.

Para finalizar, se alistan para asistir al 3er Maratón Nacional, categorías infantil y mayores a disputarse en Maracay, estado Aragua el próximo 26 de noviembre, con el objeto de sumar puntos para la clasificación general.