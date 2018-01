Columna: TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

@raulcastellanos

Escena I. Oposición dentro de la oposición

No dejan de escucharse los gruñidos de críticas y ataques contra la oposición venezolana, relacionadas con el recién proceso de validación de partidos políticos y de otras actuaciones. Sabemos de los artificios que recurren los factores ligados al gobierno de Maduro para, “dentro de una atmosfera tapizada de legalidad”, se puedan ejecutar movimientos que literalmente colocan sobre piso resbaladizo a la dirigencia de la MUD, induciendo medidas urgentes y acciones vertiginosas. Esos fustigadores con su oposición dentro de la oposición, hacen agrandar la discrepancia que opera como estorbo a los tímidos avances destinados a producir los cambios deseaos por la mayoría de los venezolanos en el contexto político y social. En este caso, la abstención significativa para validar a PJ y AD este fin de semana, no perjudica a estas organizaciones o a sus dirigentes. Este ejercicio de rebeldía e indiferencia contra factores opositores, lesiona considerablemente la posibilidad de contar con organismos legítimamente constituidas bajo la observación de la lupa internacional y los sempiternos cuestionamientos hegemónicos del poder. El libre albedrio que goza el ciudadano, no puede ser una licencia para atomizar cualquier probabilidad democrática que pueda darse en próximas fechas. Jamás un pueblo ha logrado salir del agujero profundo del autoritarismo tomando caminos separados, ejemplos abundan en el mundo. Las mezquindades y ansias de protagonismo personal, son vicios humanos que pueden derrumbar cualquier coyuntura favorable de transformación política.

Escena II. Entre lo absurdo y contradictorio

Los cojedeños al igual que el resto del país, no comprendemos algunos escenarios que tocan lo absurdo y contradictorio. En el pasado cuando las condiciones eran otras, no era extraño que, desde algunos organismos ligados a los gobiernos regionales y municipales, estimularan la programación algunas festividades destinadas a la recreación del pueblo y que además tenían la excusa adicional, promover las bondades turísticas y potencialidades del lugar para invitar a inversionistas privados en materia agroindustrial y comercial para el crecimiento y progreso colectivo. Ahora las circunstancias son otras y no es necesario escribir la retahíla de dificultades que atravesamos. Resulta sorprendente que una nación que se debate en una hiperinflación, el gobierno se organizador y autor de grandes saraos para festejar las fechas de carnaval. Alguien que nos pueda explicar las escalas de prioridad que la conciencia incita tener en estos casos de incuestionable crisis económica y las prelaciones que debe atender un gobierno que pueda considerarse responsable y serio. No obstante, se emplean recursos financieros millonarios para, por ejemplo; montar una estructura de tarima para eventos tipo truss de grandes dimensiones, instalación de equipo de sonido de alta tecnología, iluminación, entre otras menudencias. ¡Alguien que responda y explique…!

Escena III. A comerciantes tinaquilleros los números no les dan

Desde que comenzó este 2018, los comerciantes formales de Tinaquillo específicamente se encuentran en la disyuntiva de correr el riesgo de permanecer con la “santamaría” arriba o simplemente cerrar sus negocios y dedicarse a otra cosa. La agresividad de la inflación ha carcomido cualquier impulso optimista e inspirador que caracteriza al comerciante local. Cuando se acerca la culminación del primer mes del año, muchos establecimientos comerciales todavía no han abierto al consumidor. La ciudad exhibe una apariencia anárquica, donde la economía informal se ha multiplicado e invadido las principales avenidas del pueblo para vender cualquier rubro que crean conveniente, pero además ocupando los espacios que son propios del peatón que se ve en la necesidad de esquivar cualquier cantidad de obstáculos que se encuentran en las aceras y que finalmente le obligan caminar por la calle. Los comerciantes formales y la población, reiteran el llamado de atención al alcalde Yoyotte para que cumpla la palabra empeñada desde hace 5 años, de reubicar dignamente los vendedores informales y garantice el pleno desarrollo comercial en la ciudad cónsono con las exigencias fiscales que contribuyen en los impuestos municipales por el ejercicio de esta actividad económica.