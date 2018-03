Columna: Tinaquillo en Tres Escenas

Raúl Castellanos Latouche.-

Escena I. Fundación “Hoy por Ellos”

La Fundación “Hoy por Ellos”, conformada por un grupo familiar y algunos amigos que decidieron reunirse y realizar función social como acción de gracia, por los favores divinos recibidos de sanación a una de sus parientes. La semana pasada planificaron visitar el hospital Joaquina de Rotondaro de Tinaquillo, para realizar un acto de solidaridad brindando un plato de comida a los hospitalizados del área pediátrica y las madres de los niños que allí se encuentran. Sin embargo, esta encomiable labor humanitaria fue empañada por el maltrato recibido de uno de los vigilantes de este centro asistencial, al obstruir groseramente este gesto de buena voluntad. La situación se tornó más inexplicable todavía, al conocer que en la cocina del hospital tan solo ese día había un manojo de aliños verdes y sin recursos para dar alimentación a los pacientes. No obstante, de acuerdo como lo narra Carmen Benítez, integrante de la fundación, trataron de hablar con el director del hospital para que razonara sobre el hecho, pero fue imposible despertar su atención. Destacaron que perseguían cumplir una labor humanitaria de solidaridad con el prójimo en situación de minusvalía apartado de todo tinte político, pero este vigilante de instintos inexplicables, hizo lo necesario para que niños tinaquilleros en condición de hospitalizados, no tuvieran un plato de comida por lo menos ese día. Mientras este celador en cuestión, cumplía con esta atrofia social y cruel quehacer, enfermeras, paramédicos y otras personas que trabajan en el lugar, respaldaban y aplaudían la tarea dispuesta por la Fundación “Hoy por Ellos”. Como dice el refrán popular; “ni lavan ni prestan la batea”.

Escena II. Sacando cuenta para elecciones del 20 de mayo

La cobija que arropa las esperanzas del pueblo venezolano para un desenlace feliz de cara a las elecciones presidenciales, cada día encoge más. Muchos de los entendidos no terminan de confiar en el convenio firmado entre, primero por el partido de gobierno y los partidos que respaldan la candidatura de Henri Facón y luego por los candidatos presidenciales Maduro, Falcón y Bertucci. Como bien estaba planificado por los laboratorios del gobierno, se efectuarán elecciones que no solo servirá para determinar la presidencia de Venezuela, sino los Consejos Legislativos y Municipales el 20 mayo. El berrinche declarado desde la MUD a Henri Falcón es irreversible y no lo consideran como candidato de la oposición. Muchos perciben que la confrontación entre Maduro y Falcón es una disputa entre hermanos putativos. Algunas encuestas expresan la necesidad que tiene el venezolano que haya cambios políticos en el país, pero es importante razonar, si el acuerdo firmado reúne condiciones que garanticen elecciones libres y cristalinamente democráticas de verdad, ¿qué opina usted? A todas estas, desde el análisis del discurso de los principales voceros del gobierno, se detecta todas las intenciones de pulverizar la confianza del pueblo venezolano, pero también el desesperado llamado a ciertos liderazgos para que se incorporen a la contienda electoral y de esta forma se pueda legitimar un hecho político que genera grandes dudas en el electorado y en la comunidad internacional. ¡Saquemos cuenta…!

Escena III. En Lima Blanco, no aguantaron más

Durante 2 días habitantes del municipio Lima Blanco protestaron pacíficamente, por irregularidades en la distribución y venta de las bolsas de comida del CLAP. Reclaman que este programa que surgió para ayudar al pueblo venezolano frente a la escasez de alimentos y la crisis económica, ahora se ha convertido en una grave preocupación para las familias más humildes. Dicen que los precios que quieren cobrar son extremadamente altos, añadiendo que muchas familias carecen de recursos económicos y no tienen la cantidad de plata exigida. Apuntó que este “paquete” alimentario que contiene; 2 paquetes de arroz, una mantequilla, 1kilo de azúcar y 1kilo de frijol, tiene un costo de 187 mil bolívares, monto que puede ser cancelado por transferencia bancaria, adicionalmente 4 mil bolívares en efectivo de flete. Denuncia que de la bolsa presumiblemente sustrajeron; 1 litro de aceite, 1paquete de pasta, 1kilo de azúcar y 1paquete de harina de trigo. Ana Matute, quien se identificó revolucionaria 100 por ciento, dijo que “el entorno que existe en el gobierno está saboteando la revolución y acabando con el pueblo”. Asimismo, llamó la atención al jefe estadal de Mercal y representante de Alimentos Cojedes, Alí Flores y Janeth Camacaro, para que verifiquen y corrijan la situación que está ocurriendo del manejo arbitrario que viene realizando Ingrid Navarro coordinadora del CLAP, quien es acusada de maltratar groseramente a la población, entre otras cosas. Se conoció por fuentes presentes en la manifestación, palabras del alcalde Juan Mejías, quien alegó que no podía hacer nada y las personas que puedan compren la bolsa y los que no, que se mueran de hambre.

