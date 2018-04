Columna: TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

Raúl Castellanos Latouche

Escena I. Apostando por tiempos buenos

A pesar de los apuros y contratiempos por los que tiene que atravesar la colectividad tinaquillera, también existen grupos de personas emprendedoras y con el ánimo de seguir apostando por un mejor país. Tal es el caso del cantautor, músico y docente Edwin Trosel, conocido hace algunos como “el niño del milenio” al cantar en 1999, al lado del maestro Simón Díaz, acompañado por la Orquesta Sinfónica Infantil, un mensaje tipo contrapunteo, para darle la bienvenida al nuevo milenio, teniendo como escenario natural la majestuosa belleza de Canaima. Trosel, ahora convertido un importante promotor de nuestra música, creó la “Academia Trosel Produc Musical”, donde niños a partir de los 4 años hasta personas de la tercera edad, desarrollan su talento basado en técnicas pedagógicas, en canto y ejecución de instrumentos d e cuerda, percusión y teclado. El sábado 14 de abril la academia de Edwin, como le llaman, realizó un concierto en el cual sus estudiantes demostraron sus destrezas cautivando completamente al público que brindó su satisfacción con aplausos y vítores. Esta es una clara demostración que es posible mantener la esperanza en el país, creyendo en nuestros valores y en el empuje de nuestra gente. Los que acá permanecemos, con todas las limitaciones y sobresaltos, apostamos por un futuro mejor, que la fotografía exhibida actualmente para la reflexión propia y de la comunidad internacional.

Escena II. Como camellos

Nuevamente se repite la historia. Parece nunca acabar el difícil problema de la falta de agua potable en el estado Cojedes. Múltiples son las comunidades que a diario lanzan la solicitud de resolver esta dificultad de vieja data. Es una necesidad que se mantiene huérfana de la atención de los gobernantes de turno y que además no hay la más mímica intención acabar. La región cuenta con grandes extensiones de reservas de agua, sin embargo, esta circunstancia no garantiza el suministro del servicio. Fuentes ligadas al propio gobierno regional afirman la escasa capacidad de tiene hidrocentro en Cojedes para efectuar trabajos de mantenimiento de las distintas plantas potabilizadoras, así como también la dotación de repuestos e insumos que allí se requiere. Este escenario causa mayores conflictos con el sistema centralizado para la toma de decisiones, las cuales deben hacerse en las oficinas administrativas de hidrocentro, concentradas de Guacara, estado Carabobo. Hasta un simple interruptor hay que tramitarlo en esas dependencias que son realmente ajenas de las insuficiencias del servicio en los municipios cojedeños. El modelo centralizado en este sentido simboliza una figura totalmente perversa para estimular el crecimiento de cualquier sociedad. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sufriendo los accidentes de tener una dirigencia en el ejercicio del poder separada de los anhelos de la gente, esta situación más temprano que tarde tendrá que pagar la costosa factura de la indolencia e incapacidad.

Escena III. ¿De qué valen?

Todos nos preguntamos, qué vale tener en el bolsillo algunos bolívares, si estos están completamente devaluados, de qué vale que el gobierno otorgue aumentos en el salario minino, cuando antes de firmar el decreto ya la hiperinflación se los devoró. Tener dinero para satisfacer necesidades de alimentación, vestido, medicinas, recreación y educación, entre otros, se convirtió en un mal chiste que no causa nada de gracia. Ir al mercado en estos días es la antesala para sufrir de un ataque cardiaco, los costos de productos de la dieta básica están llegando a precios que honestamente son Incomprables. Muchos de esos productos esta semana cruzaron los límites de los mil bolívares. Hu evos, queso, café, azúcar y los granos, son historia del pasado. Ya no se puede pensar que una persona con salario mínimo pueda adquirir, carne, pollo o pescado, alimentos indefectibles para garantizar una generación de venezolanos en formación dentro de los parámetros establecidos en los estándares nutricionales. Esta deforme situación social, puede causar en cualquier momento una erupción de pasiones incontrolables que desate conflictos como en países de altos índices de hambre y desprotección. Los venezolanos tenemos la palabra para seguir aguantando o forzar los cambios necesarios haciendo uso de las alternativas que establece la Constitución Nacional, el instrumento del voto es uno de ellos, no obstante, hay otros que con entusiasmo, apoyo y unidad puede lograrse.

