Columna: Tinaquillo en tres escenas

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

Escena I. Elecciones regionales; ¿libres, democráticas y participativas?

Tras los resultados de los comicios de gobernadores, los venezolanos y la opinión internacional ha sido bombardeada de anuncios y resoluciones que dibujan un escenario repleto de incertidumbre e incredulidad, a pesar de la contrariedad de venir de un proceso electoral presuntamente “libre, democrático y participativo”. Luego de una semana, todavía es motivo ardiente de conversación en panaderías, paradas del transporte público y cualquier otro lugar donde pueda reunirse la gente, sobre los números cantados por el Poder Electoral y los nombres de los gobernadores electos del oficialismo. Aún hay expresiones de asombro del hecho inexplicable de haber triunfado un grupo de candidatos sin liderazgo y arraigo en las regiones, siendo su escasa carta de presentación la de profundizar el “proceso revolucionario y el respaldo a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro”. Es un contexto complicado que debería ser estudiado despojado de apegos políticos por expertos de la sociología política y la psicología social. Sin embargo además del esclarecimiento académico, es importante añadir como elementos definitivos las decisiones adoptadas por el CNE, que comenzó con el adelanto inesperado de las elecciones, lo cual generó que la MUD tomara medidas apresuradas para escoger sus candidatos por consenso o primarias, asimismo se careció de veedores imparciales durante los comicios, no se permitió a los partidos de la oposición la sustitución de candidatos que perdieron las primarias aludiendo a una estratagema normativa del órgano rector electoral, se eliminaron más de 70 centros de votación y reubicaron otros 274 y una lista larga de ilícitos electorales ocurridos el pasado 15 de octubre. Se manejó indiscriminadamente el ventajismo del poder con un paso adelantado, que mantuvo a la oposición con serias desventajas.

Escena II. Gobierno fortalecido y el efecto bumerang

El gobierno salió fortalecido luego de las elecciones a gobernadores, apoderándose de 18 regiones y la oposición tan sólo de cinco, pero con la grave amenaza de ser destituidos por la negativa de tomar el juramento ante la ANC y no reconocer su suprapoder. Esto conllevaría la inhabilitación política de los candidatos ganadores en esas regiones y llamar a nuevas elecciones en Zulia, Táchira, Nueva Esparta, Mérida y Anzoátegui. Los cónclaves opositores a baja voz ratifican no ir a la ANC y enfrentar las consecuencias. Algunos analistas consideran que esta condición traería un efecto bumerang hacia el gobierno, mostrando su verdadero rostro de manipulador, autocrático y engañoso a la vista de la comunidad internacional que profundiza sus reservas y condenas al gobierno de Nicolás Maduro. Sin duda la oposición venezolana entra en una nueva etapa de este melodrama salpicado de desdicha, suspenso y bufonadas. No se puede negar también la necesidad de aplicar una reingeniería en la MUD, un repensar que concrete una hoja de ruta clara y rediseñar apropiadas tácticas y estrategias de cara a esta realidad inadvertida, hasta ahora demostrando poca capacidad de maniobra para reagruparse y establecer vientos de cambio.

Escena III. Elecciones municipales, paso y gano…!

Desde el zaguán de Miraflores se deja correr el comentario de llamar inmediatamente a elecciones municipales, las cuales tendrían como fecha probable el 10 de diciembre de este año y de esta manera aprovechar el aturdimiento de la oposición por la contrariedad de los resultados de las elecciones a gobernador. En este sentido, aparece rápidamente una nueva carrera de obstáculos para los factores democráticos de Venezuela. Sin embargo desde algunos dirigentes de la Unidad Democrática, ya están haciendo sus cálculos y aconsejan abstenerse en participar en este proceso electoral por lo prematuro del revés en las regionales y la poca credibilidad en el CNE, dirigiendo la brújula a concentrar todos los esfuerzos hacia las elecciones presidenciales del año próximo. El tema apenas se está colocando en la mesa de discusión pero está obteniendo un tímido respaldo que tal vez crezca en los días cercanos. Participar en las municipales para elegir los 335 Alcaldes, sería un suicidio en este momento, por el evidente desgano en las estructuras electorales de los partidos opositores y la falta de confianza de los ciudadanos en el árbitro electoral. En consecuencia, se debe presionar para favorecer la reestructuración del Poder Electoral, bajo principios de justicia y equilibrio, situación que en este momento es inapreciable. Se avecinan eventos que marcarán huella en la historia venezolana y donde todos debemos ser protagonistas de su relato y deliberaciones.

Hasta la próxima semana. @raulcastellanos