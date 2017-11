Columna: TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

Raúl Castellanos Latouche.-

Periodista & Profesor UC.-

Escena I. Volver a la solidaridad y al respeto por la persona humana

La labor que cumplimos los periodistas en buscar, plasmar y difundir algún hecho informativo, cumple con un conjunto de principios éticos para garantizar el mayor acercamiento a la objetividad dentro condiciones equilibradas. Sin embargo antes de ser periodista, educador, médico o abogado, somos simplemente seres humanos que padecemos y caemos por la fragilidad de las oscilaciones sociales que suceden contiguos a nosotros, muchas de ellas a extremos de perversidad e indiferencia de los que manejan las grandes decisiones. Este fin de semana el universo conspiró y el blindaje nos reviste como comunicador social, fue flaqueando paulatinamente con la seguidilla de eventos y que para muchos, se está convirtiendo en una nueva forma de vida que raya en lo incomprensible luego de habernos cobijado en una ciudad de oportunidades, misteriosamente ahora perdida. El escenario social y económico trasciende a cualquier pensamiento imaginado por algún profeta del desastre. Nunca pasó por nuestra mente que veríamos a paisanos peleándose y lanzando pescozones por una panela de jabón o captar a personas de la tercera edad acampando toda una noche frente a un banco con esperanza de cobrar la pensión y luego regresar a casa con las manos vacías u observar la desesperación de familias enteras corriendo de farmacia a farmacia en búsqueda de un simple medicamento para un niño que yace en un brumoso cuarto de hospital y después de tanto andar recibir la noticia de su fallecimiento. Son algunos cuadros que deben despertar la sensibilidad humana antes de apostar por una ideología o seguir a un líder. Nos estamos acabando como sociedad sumergida en este apocalipsis repleto de apatía. Nos estamos apartando del sentido que nos simboliza como persona humana y aun más, cada mañana nos despertamos más lejos de regresar al hogar social que siempre tuvimos en este lugar llamado Tinaquillo.

Escena II. Club de Grinchs arruina navidades

Un nuevo aumento salarial por decreto presidencial y una nueva alegría que duró un espasmo. En apariencia se tiene más plata, pero que nunca se puede tener por completo en sus manos por el fenómeno de la desaparición fantástica del dinero físico y se refugia mansamente en transacciones digitales. Los trabajadores de la administración pública, no son capaces de hacer un presupuesto decente de gastos, porque al depositarle en sus cuentas nóminas, prácticamente está depreciado gracias a la creciente y alarmante inflación. Mientras esto ocurre, el gobierno nacional observa otra realidad muy lejana que brega cada venezolano. No obstante, sí algún encopetado gubernamental se refiere del caso, alude a un rosario de justificaciones argumentando que todo es culpa del imperio, el bloqueo económico, la guerra económica, la oposición apátrida, entre otros. En todo caso, se avecina el mes de diciembre y que impotencia recrudece al pensar, que tendremos seguro unas navidades grises. Eso me recuerda el cuento infantil escrito en versos por el Dr. Seuss y publicado en 1957 llamado; “Cómo el Grinch robó la Navidad”. En este sentido considero que en nuestro país existe un club de Grinchs, que durante todo el año hacen un esfuerzo supremo para arruinar nuestras navidades.

Escena III. Laberinto político venezolano

Un nuevo episodio electoral está en marcha, ahora el turno es “elegir” a los alcaldes. Todavía la gente no sale del impacto derivado de las elecciones de gobernadores y de forma inmediata continuar con esta galopada de votaciones azuzada por la ANC y aceptada sin titubeo por el CNE. Es simplemente utilizar la institución de voto y el mecanismo cívico de elegir, para aparentar ante el mundo que en Venezuela se goza de democracia, sin considerar que las condiciones existentes solo favorecen a una de las partes y no a todos los que participan de este ejercicio constitucional. La mayoría de los factores opositores decidieron no participar en este evento electivo, por la falta de garantías mínimas en las reglas de juego, valida o no la decisión, la historia los juzgará. El oficialismo postuló sus candidatos, aventajando un final muy predecible. El laberinto político está complicado y se vuelve más complejo con los recientes movimientos efectuados desde el gobierno, al allanar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, por presuntamente incurrir permanentemente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. Igualmente el presidente Maduro, solicitó a Tarek William Saab, iniciar una investigación contra Julio Borges por “traición a la patria”, responsabilizándolo por las sanciones económicas que EEUU aplicó contra el gobierno venezolano. Para esta semana se espera los movimientos y respuestas de lo quedada de la MUD, en relación a este escenario en particular.

