Columna: TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

@raulcastellanos

Escena I. Sin plata en efectivo

Ante las cercanías de diciembre y lo que implica las festividades en el implícitas, mantienen en jaque a la mayoría de los venezolanos por la escaza circulación de dinero en efectivo para efectuar las modestas compras de bienes y servicio en vista de la desaparición del dinero en efectivo. Pagar un servicio de transporte público, comprar algún artículo en un abasto o bodega y hasta pagar un periódico, se ha vuelto un hecho al extremo difícil. Además de este peculiar fenómeno de la falta de dinero físico, hay que sumarle la incontrolable alza de los precios. Ya nadie puede salir a la calle con un presupuesto de gastos. Sencillamente adquiere lo que consigue y puede según el poco efectivo que pueda llevar encima o a través del uso de una tarjeta de débito, con la circunstancia que los puntos de venta tengan conexión, produciendo lo que se conoce por los economistas como un desbalance entre el dinero circulante y la liquidez monetaria, lo que significa que el BCV, está emitiendo dinero efectivo a un ritmo por debajo de la inflación que va creciendo más acelerada que la economía real. No obstante, algunos comentaristas del tema económico expresan que la escasez de billetes es porque el gobierno no tiene plata para pagar la fabricación del recién cono monetario en Europa. Tal vez esas agudas explicaciones interesan poco a la ama de casa que sale de su casa a comprar alimentos y se encuentra los bancos no tienen suficiente dinero para atender la demanda de la población, entonces sale de inmediato la interrogante; ¿qué está pasado en nuestro país actualmente con el dinero en efectivo que no hay?

Escena II. Comerciantes frente al paredón

Los comerciantes formales se encuentran en varias encrucijadas actualmente; la incontrolable inflación, la falta de efectivo en manos de la población, asimismo la imposibilidad de conexión a través de los puntos de venta y ahora la regulación a gotas de algunos productos de primera necesidad, aunada con la reciente Ley Constitucional de Precios Acordados. Parece que es una condena que tarde o temprano llevara a la mayoría de los comerciantes a buscar estrategias alternas para poder mantenerse en el mercado, de lo contrario tendrán que considerar la penosa decisión de cerrar sus puertas. Muchos de estos pequeños y medianos comerciantes, esperaban ansiosos la llegada del último trimestre del año para aprovechar la capacidad de compra de la gente y terminar el año en positivo. Tal vez este año la historia no sea esta. Existe un optimismo controlado y expectante de los acontecimientos que están por venir. Sin embargo no es necesario consultar los astros o al Tarot para saber que la situación económica venezolana está atravesando por un infamando, por la errada aplicación de estrategias económicas por parte del gobierno del presidente Maduro, excusándose en un puñado de evasivas que más bien lo hace ver como ineficiente para atender las necesidades de un pueblo a punto de colapso, mientras emplea medidas populistas para mantener un clima de esperanza y un espejismo de gestión, según a favor de la gente a través de la repartidera de plata por medio del carnet de la patria entre otras artificios.

Escena III. Comenzó campaña a las alcaldías… pero la gente anda en otra cosa

Desde este jueves comenzó oficialmente la campaña electoral para las elecciones a alcaldes, por cierto, campaña muy particular por la negativa en participar una buena parte de los partidos que integran la MUD. Se elegirán 335 alcaldes en todo el país, mientras que en la región cojedeña se escogerán 9 para desarrollar 4 años de gobierno municipal. Esta campaña además comenzó con poco entusiasmo, dado que gran parte de la población permanecía en las largas colas en las puertas de las entidades bancarias para cobrar lo que les corresponde por su pensión, salario o estos programas populistas que crean mayor dependencia y manipulación como “la chamba juvenil”, igualmente en medio del carnaval electoral local, otros estaban haciendo prolongadas filas frente a la enrejados entre abiertos en negocios de los asiáticos, con la finalidad de comprar comida o algún producto de interés. Caso particular debo mencionar en el marco de esta nueva campaña electoral poco atractiva que, en estos establecimientos de los chinos, el trato para con el público es de patada, hay gritos, desprecio y otros aditivos que se encuentra en los parámetros para que les apliquen la denominada ley contra el odio.

