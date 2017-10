Columna: Tinaquillo en tres escenas

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

Escena I. Nuestro insólito universo, capítulo bribonada electoral

Mucha gente no sale de su aturdimiento luego de los resultados de las elecciones regionales anunciados este domingo en la noche por Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral. Casi de inmediato Gerardo Blyde, jefe de campaña de la Unidad expresó el desconocimiento de los desenlaces de estas elecciones, donde el oficialismo presuntamente obtuvo la mayoría de las gobernaciones. Esta situación parece un capítulo de la conocida serie de radio “Nuestro insólito universo” porque es imposible pensar que la situación del país y el sufrimiento de gran parte de la población por la falta de medicinas, alimentos, la evidente inseguridad social y el crecimiento escandaloso de la inflación, solo por decir algunos efectos de erradas políticas aplicadas por el gobierno, conlleve un respaldo de esta dimensión a candidatos corresponsables del desastre que atravesamos los venezolanos. Desde el comando de campaña de la Unidad se preparan acciones conducentes para oficializar el desconocimiento de los resultados y resaltar las diversas violaciones a la ley que se realizaron durante la campaña electoral y se acentuaron el propio 15 de octubre, por el propio ente electoral. En este sentido los equipos técnicos se encuentran revisando todas las actas de votación, pero además se pretende implementar una investigación sobre software utilizado con la finalidad de verificarlo. Desde la dirigencia de la MUD, se dejó claro que el sistema electoral venezolano no es confiable y muy pronto este fraude se demostrará ante la población y la comunidad internacional para que los tramposos paguen sus culpas.

Escena II. Ir al banco es sinónimo de trauma

Cobrar unos cuantos churupos del mentado “bolívar fuerte” se ha convertido en una epopeya frustrante para aquellos que van a la banca pública. Asistir a una de estas instituciones, produce todo tipo de traumas que termina con graves síntomas de angustia tras haber hecho una descomunal cola, donde el respeto y la solidaridad por el prójimo está distante dando paso automático a un comportamiento primitivo de insultos y agresiones, que en repetidas veces se puede percibir en los tumultos que allí se forman. El colmo de la estupefacción llega a su límite, al poder observar cada noche que precede al pago de pensiones, misiones o la más reciente ocurrencia denominada “chamba juvenil”, a un importante grupo de personas acampando y dispuestos a pernoctar frente al banco Bicentenario y Venezuela de Tinaquillo, cobijados tan solo por unas mantas y recostados sobre cartones, dispuestos a reencontrarse con un amanecer incierto. Con cuál calificativo puede señalarse tal humillación y disparate, quién hace algo para remediar este absurdo, al parecer a ningún funcionario se le ha ocurrido nada brillante, bueno así son ellos. No obstante la situación se hace más aguda cuando amanece y estos bancos “abren” sus puertas a unas personas, aún aletargadas por el mal dormir y adoloridas tras la mala noche, encontrando la mala noticia que en sus bóvedas no hay dinero en efectivo, alegando que la remesa de plata no saben cuándo llegará. De esta forma pasan los días y semanas, sin embargo allí sigue la gente con la necesidad de dinero para adquirir los “lujosos” medicamentos y comidas “exquisitas”. Es un secreto a voces que uncionarios de la GNB y de la PNB, han visitado algunos comerciantes asiáticos para pedirles vayan al banco con el objeto realicen sus depósitos para tener movilidad de dinero, así poder pagar pensiones y otros compromisos.

Escena III. Le meten corriente a trabajos de remodelación de la plaza Bolívar

Le metieron el acelerador a la remodelación de la plaza Bolívar de Tinaquillo. Maquinas, movimiento de tierra, obreros y labores de ornato es lo que en los últimos días ha caracterizado los alrededores de la plaza mayor de la cuidad. Parece que una orden imperial les metió corriente para terminar una obra que se inició hace aproximadamente once meses bajo otras expectativas y anuncios a lo que hoy podemos observar. Algunos trabajadores que allí están confiesan que la plaza quedará con muchos detalles que a corto tiempo y con una minuciosa contraloría social, podrán descubrirse. Es un lugar distinguido por amplios espacios de cemento estampado en sus pisos, además el pedestal de la estatua ecuestre del Libertador y sus alrededores, está revestido de losas de mármol. No obstante, todavía a la plaza le faltan algunos complementos para su conclusión y esperaremos el momento oportuno para anunciar detalles que serían incorporados y prometidos en su ocasión por el Alcalde. Vendrán nuevos comentarios al respecto.

Hasta la próxima semana. @raulcastellanos