Columna: Tinaquillo tres escenas

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

Escena I. Alberto Galíndez recibe contundente respaldo en Tinaquillo

En el inicio de la campaña electoral para las elecciones regionales en el estado Cojedes, el candidato de la unidad democrática Alberto Galíndez, realizó una asamblea de dirigentes y juramentación de los cuadros electorales en la casa de Acción Democrática en Tinaquillo. En este acto estuvieron presentes los dirigentes nacionales de Primero Justicia y diputados a la AN, Tomas Guanipa y José Gregorio Correa (diputado por la región), además del comando de campaña regional y municipal, igualmente cientos de líderes sociales, activistas y simpatizantes que entusiastamente llenaron el lugar. En esta ocasión Galíndez recibió el espaldarazo de los allí congregados y conjuntamente asumieron el compromiso de conseguir el triunfo el próximo 15 de octubre, resaltando la destacada experiencia en asuntos de gobierno que posee el candidato, asimismo sus incansables luchas por reestablecer la justicia y el hilo democrático en el país. En este mismo acto, Galíndez recibió muestras indiscutibles de aliento por parte de la dirigencia de cada uno de los partidos políticos que le acompañan, además de un grupo importante de líderes políticos provenientes del chavismo, que ahora decidieron apuntalarlo para lograr ganar la Gobernación del estado llanero, para que con un equipo de trabajo eficiente organizar profundos cambios y reorientar el destino de la región hacia posibilidades reales de crecimiento, seguridad social y producción.

Escena II. Vencer la abstención

El pueblo venezolano fiel a los principios democráticos está dispuestos a seguir la ruta de la vía electoral para vencer un diseño de gobierno autocrático, desordenado y plagado de corrupción. Presionar en el esquema electoral permite a los factores democráticos desnudar internacionalmente las verdaderas intenciones antidemocráticas y totalitarias del gobierno de Maduro, que sólo persigue sobrevivir y mantenerse instalado a una bombona de oxígeno que le brinda sus tácticas, artificios y maniobras dirigidas a estar la mayor cantidad de tiempo en el disfrute del poder. No obstante, para la oposición nacional, el paso siguiente es atender el tardío llamado del CNE a las elecciones regionales y que los candidatos de la MUD coronen el triunfo en la mayoría de los estados. La fórmula para lograrlo es persuadir a la población venezolana para que el 15 de octubre acudan a votar y de esta manera derrotar a los candidatos de Maduro y vencer el fenómeno de la abstención. Por ello la institución del voto es indispensable e irrenunciable para comenzar a generar los cambios deseados. Con la abstención el gran ganador será Maduro y los candidatos de este gobierno, y eso sería toda una tragedia para el país. La campaña electoral de las elecciones regionales, promete ser de mucho contacto cara a cara, lleno de mensajes motivadores al cambio y con el propósito de explicar cómo y dónde votar por los candidatos democráticos, destacando las fortalezas cumplir con el derecho al voto de cada persona y los riesgos que significa también, quedarse como espectadores en este proceso electoral.

Escena III. Sin gasolina por falta de mantenimiento en refinerías y una Pdvsa mala paga

Nuevamente se agrava el suministro de combustible en el país y Tinaquillo no es la excepción. En la última semana se observó como en los accesos de las estaciones de servicio se mantienen bajo el agotador sol o la inclemencia de la lluvia, largas colas de pacienzudos conductores aguardando surtir el tanque de sus vehículos y en el peor de los casos, los surtidores son cerrados por la ausencia total de la gasolina en cualquiera de sus dos presentaciones. Al consultar a las personas que allí laboran, manifiestan no saber nada sobre esta anormalidad y acotan desconocer cuándo se pueda regularizar esta situación. Sin embargo por otras fuentes expresan que este escenario viene dado por la falta de mantenimiento y el deterioro constante de las refinerías de Amuay y Cardón en la península de Paraguaná, al no contar con una planta de alquilación, etapa en la cual se procesa la gasolina de alto octanaje. También se conoció que funciona a media máquina una planta catalizadora, provocando que no se produzca la elaboración gasolina de 91 y 95 octanos. Asimismo miembros del sindicato de la estatal petrolera afirmaron que Pdvsa de ser una empresa solidad y de prestigio internacional, ahora se transformó en una organización mala paga, destacando que en Amuay, hay dos buques de bandera griega anclados con 170 mil barriles de gasolina de 91 octanos y 200 mil barriles de 95 octanos, adquiridos por Pdvsa a refinerías de Estados Unidos, los cuales no serán descargados hasta que la empresa venezolano pague el flete. Mientras esto ocurre, los usuarios ahora son menos exigentes al llenar los tanques de sus vehículos y colocar gasolina del octanaje que exista en ese momento, con tal de tener la oportunidad de seguir rodando.

