Comenzaron ventas del Central Park Tower, el edificio residencial más alto del mundo

NUEVA YORK, 15 de octubre de 2018 – La empresa de desarrollo inmobiliario reconocida a nivel nacional Extell Development Company anunció hoy el lanzamiento de las ventas para el edificio residencial más alto del mundo. Una torre de vidrio y acero que se eleva a 472 metros en la afamada Billionaire’s Row en la ciudad de Nueva York, Central Park Tower será uno de los domicilios más prestigiosos del mundo. Con vistas interminables, una arquitectura exquisita, planos de planta elegantes y un nivel de servicios sin precedentes, Central Park Tower será el rascacielos de Nueva York por excelencia.

“Esta estructura icónica de Manhattan es el resultado de más de una década de planificación y colaboración con los arquitectos, ingenieros y diseñadores más talentosos del mundo”, señaló Gary Barnett, fundador y presidente de Extell Development Company. “Central Park Tower introduce un nivel de diseño, calidad y servicio nunca antes visto. El edificio se destacará en la historia de la ciudad de Nueva York como la oferta residencial que redefinió el lujo”.

La torre se encuentra en West 57th Street, la calle más prestigiosa de la ciudad de Nueva York, con el Central Park justo al norte y el dinámico Columbus Circle al oeste. Extell fue pionera en lo que hoy se conoce como Billionaire’s Row con One57, la primera torre superalta en 57th Street. Ubicada sobre el hotel cinco estrellas insignia Park Hyatt, la torre de vidrio que bate récords tiene vistas al Central Park e incluye la residencia más cara que se haya vendido en la ciudad de Nueva York, en $100,5 millones.

Central Park Tower fue diseñada por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), una empresa dedicada al diseño arquitectónico de gran impacto, desempeño y eficiencia a escala internacional. AS+GG colaboró con clientes en todo el planeta para diseñar nueve de los edificios más altos y de mejor desempeño del mundo. En la actualidad, AS+GG es responsable del diseño del próximo edificio más alto del mundo, Jeddah Tower, que ahora se está construyendo en Arabia Saudita, además de Wuhan Greenland Center y Greenland Tower Chengdu, ambos en construcción en China.

Con su amplia experiencia, AS+GG es la empresa perfecta para construir un edificio icónico y emblemático como Central Park Tower. La fachada del edificio se distingue de los alrededores al combinar elementos de vidrio, acero inoxidable satinado y detalles verticales y horizontales que atrapan la luz y acentúan la combinación de luz y textura. A una altura de 90 metros de la calle, la torre tiene un voladizo hacia el este, lo que crea vistas del Central Park para todas las residencias que miran al norte.

Los aspectos insuperables de vivir en Central Park Tower son las vistas extraordinarias y los planos de planta. La gran sala de estar y los espacios de entretenimiento se ubican estratégicamente en las esquinas de las residencias para maximizar las vistas panorámicas de la ciudad. Los elementos estructurales se encuentran en lugares discretos entre las unidades residenciales, lo que permitió instalar ventanas del techo al piso para tener vistas imponentes y diseñar planos de planta elegantes.

“Una de las mayores responsabilidades de la arquitectura es seguir mejorando las experiencias y al mismo tiempo crear estructuras elegantes y respetuosas”, dijo Gordon Gill de Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. “Central Park Tower se diseñó para aprovechar el espíritu de la gran ciudad de Nueva York y crear un inmueble digno de su ubicación en Billionaire’s Row y Central Park”.

Los interiores de estas grandes residencias fueron diseñados por Rottet Studio, que diseñó The Surrey Hotel en Manhattan, The St. Regis en Aspen, The Beverly Hills Hotel Presidential Bungalows y The River Oaks en Houston. Los interiores de Rottet se caracterizan por un distinguido nivel de detalle e incorporan acabados únicos y a medida para crear un ambiente interior inigualable. Las 179 unidades ultralujosas de dos a ocho habitaciones, que se construyen a partir del piso 32, tienen una superficie de 133 metros cuadrados a más de 1.600 metros cuadrados.

Dentro de la torre residencial más alta que jamás se haya construido también habrá uno de los clubes privados más exclusivos del mundo, el Central Park Club. El Club tendrá unos 4.600 metros cuadrados de instalaciones de lujo curadas con minuciosidad y distribuidas en tres pisos. Cada sector ofrecerá una experiencia única complementada con un servicio cinco estrellas.

El primer sector del club, ubicado en el piso 14, tendrá un lounge para residentes con billares, salas de proyecciones y salones de eventos. El punto central de este piso será una terraza exterior de 1.400 metros cuadrados con una piscina espectacular de 18 metros, cabañas, bar, pantalla gigante, servicio de comidas y bebidas y un área de juegos al aire libre para niños. El centro de salud y bienestar en el piso 16 incluirá una piscina interior de 19 metros, un gimnasio de vanguardia, una cancha de baloncesto, una cancha reglamentaria de squash, una sauna, una sala de vapor y salas de tratamientos. El Club culminará en el piso 100 a más de 300 metros de altura. Aún no se revelaron los planes para este espacio impresionante.

En la base del edificio estará la nueva tienda insignia de Nordstrom en la ciudad de Nueva York, de 29.700 metros cuadrados y siete pisos, que representa la manifestación de la marca más contundente que haya hecho la empresa. Tras buscar el lugar perfecto por 30 años, la tienda de moda con sede en Seattle eligió a Central Park Tower para su mayor inversión en un proyecto único en sus más de 100 años de trayectoria.

Extell codesarrolla Central Park Tower con SMI USA (SMI), la subsidiaria estadounidense de Shanghai Municipal Investment, una importante empresa de inversiones en infraestructura responsable de la famosa Shanghai Tower, el segundo edificio más alto del mundo.

Extell Marketing Group estará a cargo, de manera exclusiva, de la venta y promoción de las unidades en Central Park Tower, con los primeros cierres anunciados para finales de 2019. Para obtener más información o programar una cita privada en la galería de ventas, llame al 212-957-5557 o visite www.centralparktower. com. (PRNewswire)