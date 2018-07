Comunidades de Tinaquillo tienen más de una semana sin agua

Alexander Olvera.-

San Carlos, 17 de julio (las Noticias de Cojedes).- Continúa escasez de agua potable en el municipio Tinaquillo. Residentes de esa localidad asegura que llevan alrededor de una semana sin recibir el vital líquido en sus hogares.

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Villegas, concejal de ese municipio, este es un problema que se ha hecho recurrente en todas las barriadas y sectores populares de Tinaquillo. “No vemos que desde la Alcaldía de Tinaquillo ni en Hidrocentro exista algún plan de contingencia”.

“No es posible que el alcalde Luis Yoyotte no le preocupa la situación del tema del agua en las comunidades. La gente anda desesperada buscando cómo resolver este problema. Lo más terrible que hay es no tener agua en los hogares. Mientras esto pasa el alcalde solo habla del mundial de fútbol y cosas que no le interesan a la gente”, sostuvo el concejal.

Por otra parte, invitó a las autoridades regionales y municipales a resolver no solo el problema del agua, sino las múltiples necesidades que presentan los tinaquilleros. “No es posible que en los sectores populares se pague por la irresponsabilidad de quienes están en el ejercicio del poder”.