Con Ponencia Histórica Unefa Núcleo Cojedes celebro un nuevo aniversario

Prensa Unefa Cojedes.-

Tinaquillo.- (Las Noticias de Cojedes).- Para celebrar un nuevo aniversario de fundación de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFANB), núcleo Cojedes, se desarrolló una Ponencia Histórica alusiva al cumpleaños de la Ciudad de Tinaquillo, la cual se encuentra a la vez en su semana aniversario. La actividad contó con la disertación del antropólogo y profesor Argenis Agüero.

Esta información fue aportada por el ciudadano Coronel José Gregorio García, Decano del núcleo, quien señaló que “La Unefanb se encuentra conmemorando su 19° aniversario, luego del decreto emitido por el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, para su creación, en tal sentido celebramos dicho cumpleaños con la disertación del reconocido antropólogo Argenis Agüero, quien emitió detalles históricos muy importantes”.

Del mismo modo el investigador Argenis Agüero durante su ponencia expresó que “la ciudad de Tinaquillo no tiene fecha de fundación, pues no existe un registro histórico que pueda corroborar o dar con exactitud una fecha de establecimiento como pueblo, solo existen referencias en algunos documentos que asoman una que otra fecha, pero que esas a su vez no se pueden considerar como fechas de instauración de Tinaquillo”.

Asimismo, destacó Agüero que “Tinaquillo es una ciudad que ha tenido épocas de estabilidad y otras poco estables, sin embargo, cuenta con un anecdotario histórico relevante, descubierto y por descubrir, por lo que invito a todos los estudiantes de esta casa de estudios a que se sumen a estas tareas y conozcan los hechos históricos de nuestra ciudad y del estado Cojedes”, puntualizó.

Para finalizar la actividad, el Decano José García, encabezó el canto de cumpleaños a nuestra Universidad, en el cual participó todo el personal de esta institución, entre estudiantes y trabajadores, quienes con mucha alegría y entusiasmo le dedicaron este pequeño homenaje a la casa de la excelencia educativa.