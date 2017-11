Concejal Bruguera rechaza falta de efectivo, desabastecimiento y escasez

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- La concejal del municipio Tinaco, Zaida Bruguera, se refirió en esta oportunidad al desastre que viven los cojedeños con la falta de efectivo, además, del desabastecimiento y la escasez de alimentos, así como de medicinas que mantiene al pueblo en constante angustia.

La concejal indicó que los cojedeños no consiguen efectivo ni en las entidades bancarias; expuso que están colapsados y las páginas en internet no funcionan como consecuencia de este fenómeno que se está viviendo en la actualidad por la falta de billetes.

“Es desesperante esta situación, uno ya no sabe ni que hacer porque los puntos en los comercios no pasan, hay colas en todas partes, no hay efectivo. Esto, no tiene nombre, nos tienen pasando cada día más calamidades”, expuso.

Bruguera denunció que aparte de todo ese drama, no se consiguen alimentos, entonces la gente también se la pasa haciendo viacrucis a ver dónde consigue algo que le sirva para medio alimentar a la familia. Asimismo, resaltó el precio de los productos, los cuales ya están inaccesibles al bolsillo de los ciudadanos.

“El azúcar ya está en Bs 50.000, un cartón de huevos en Bs. 70.000 y lo más lamentable es que no existan respuestas ni medidas de parte del gobierno”, detalló la edil del municipio Tinaco por Primero Justicia. Ante esto, le recordó al alcalde de dicha localidad, Julio Castro, que debe pagar los bonos y aguinaldos a los trabajadores tinaqueros.