Concejal Hilda Mena denunció aumento descontrolado del pasaje

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- La concejal del municipio Rómulo Gallegos, Hilda Mena, denunció que, a partir de este 1 de noviembre, en la entidad amanecieron con nuevo aumento de pasaje; explicó que han incrementado de manera descontrolada el pasaje desde el 2015; señaló que al inicio de este mes se acrecentó de Bs. 1.500 a 2.500 bolívares.

Mena manifestó que deben regirse de acuerdo a la Gaceta oficial 6.297, de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 8 de mayo de 2017, pero en la actualidad estos prestadores del servicio de transporte están cobrando una tarifa mayor a la que se cobraría el primero de diciembre de 2017 de Tinaco a La Fe que es una ruta interurbana y cuya distancia es de 57 km.

Indicó que según esta gaceta, solo se aplica el 25% de aumento de pasaje para los días feriados, la recarga por horario nocturno seria 10% y los días domingo el 10%, en ningún momento se nombra el día sábado para aumento de pasaje. Expuso que este mismo caso se presenta hacia la localidad de Lagunitas, pues la ruta comprende San Carlos, Rómulo Gallegos y Ricaurte, todos con precios cada vez más elevados.

“Esta gaceta también habla de la competencia de las alcaldías y concejos municipales como garantes para que se aplique dicha ley, pero algo muy curioso también cita en el artículo 25 de la pág. 134; el ejecutivo nacional a través del Ministerio del Poder Popular, de común acuerdo con los fabricantes nacionales y su red de distribuidores, procurarán proveer el suministro de los principales repuestos e insumos a precios justos; cosa que no se está cumpliendo”, resaltó.

Dijo que según los dueños de los vehículos que cubren la ruta, no se están recibiendo estos insumos y cada día se ven menos transportes, debido a que los repuestos cada semana incrementan su costo producto de la galopante inflación. Además las malas gestiones de estos alcaldes que no trabajan en función del bien común sino en sus pretensiones personales no ayudan a mejorar la situación.

Por ello, se cuestionó, cómo se le reclama a un transportista que respete lo pautado en la gaceta, si ni siquiera se le cumple con lo más mínimo. “El alcalde de San Carlos, el de Rómulo Gallegos, así como la alcaldesa de Ricaurte, se han encargado de quitar bolsas de comidas y humillar al pueblo, en lugar de buscar solución común. Todo esto se suma a la violación de derechos humanos de nuestros pueblos”, finalizó diciendo.