Concejal Robert Salas denuncia enorme hueco en calle de El Pao

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Robert Salas, concejal del municipio Pao de San Juan Bautista, denunció un enorme hueco que se encuentra frente a la Escuela José Antonio Aponte de esa jurisdicción. Dijo que desde hace alrededor de tres meses la alcaldesa, Francis Mata, abrió la calle para arreglarla, pero no ha hecho nada al respecto.

Salas dijo que ese hueco representa un gran peligro para choferes y transeúntes. “Aquí han ocurrido varios accidentes, en el que varias personas han sido lesionadas. Gracias a Dios que no han sido graves, pero en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. No es posible que ya han pasado tres meses y no arreglan la calle”, sostuvo el concejal.

El concejal indicó que este hueco queda frente a una escuela, y los carros que pasan levantan polvo, lo que afecta no solo a los estudiantes, sino a todo el personal de la institución al igual que los vecinos. Agregó que hay personas que sufren de problemas respiratorios en el área que se ha agravado luego de que dejaran los trabajos inconclusos.

Destacó que muy pronto se acercan las celebraciones de Semana Santa y en el municipio se acostumbra a hacer una procesión con el Santo Nazareno. Del mismo modo, hizo el llamado a la alcaldesa a terminar los trabajos en la calle, porque ya la situación ha provocado cuadros respiratorios en algunas personas y en las farmacias no se consigue ni una aspirina.