Concejal Vera: Henry Ramos regresará a Cojedes y nadie podrá detenerlo

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- Francisco Vera, dirigente de Acción Democrática (AD) y concejal en San Carlos, aseveró que Henry Ramos va a regresar a Cojedes y nadie podrá detenerlo. Dichas declaraciones las ofreció, luego que simpatizantes del Gobierno crearan una falsa matriz de opinión, alegando que el parlamentario no vino a San Carlos, porque no le importan los cojedeños.

Vera, desmintió estos rumores y aclaró que Henry Ramos Allup, secretario general nacional de AD, no asistió al evento porque tenía otros compromisos, y esta actividad estaba pautada para las 10 de la mañana, pero a consecuencia de las más de 10 alcabalas que desplegaron de Tinaquillo a San Carlos, no pudo llegar.

“Henry Ramos va a regresar a San Carlos y eso que le quede claro al Gobierno Regional”, expresó Vera, quien responsabilizó a Jonathan Becerra, concejal del Psuv de coordinar todos estos actos violentos. También lamentó que en la alcabala de El Salto, hirieran a un joven opositor con una piedra.

Dijo que a pesar de que Allup no estuvo presente, la actividad no fue suspendida y se efectuó con éxito, destacando el mensaje contundente de la diputada Dennis Fernández, quien aseguró será la próxima Gobernadora de Cojedes. Por su parte, Henry Ramos en un contacto vía telefónica a través de una emisora estadal, dijo que los actos de sabotaje no contribuyen en nada a la solución de los problemas del país como la hambruna y la inseguridad. Mientras reiteró que Dennis Fernández será la próxima Gobernadora y se van a conquistar los cambios en Cojedes.