Concluyó visita Pastoral del Obispo Rodríguez a la Parroquia Nuestra Señora del Socorro

Prensa Alcaldía de Tinaquillo

Tinaquillo.- Con una Santa Misa y procesión con Jesús Eucaristía en torno al templo parroquial, concluyeron las 40 horas de Adoración al Santísimo Sacramento y la visita Pastoral del Obispo de la Diócesis de San Carlos, Monseñor Polito Rodríguez Méndez a la parroquia Nuestra Señora del Socorro de Tinaquillo, iniciada el pasado miércoles 27 de septiembre.

En su tercer día de visita pastoral el Obispo estuvo reunido con el alcalde del Municipio, Luis Eloy Yoyotte Rojas, para notificarle sobre la necesidad de conformar las parroquias pastorales nuevas, a su vez dar una agenda detallada de lo realizado hasta el momento.

En su último día, se realizó la celebración Eucarística que estuvo concelebrada por el Párroco, Presbítero Alexander Quintero y el Padre Pío Lázaro, contó con una masiva participación de feligreses, miembros de distintos movimientos de apostolado y de autoridades municipales, entre ellas el Alcalde del Municipio Tinaquillo, Luis Yoyotte Rojas; el representante municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Giovanni Cazzetta, entre otros.

Durante la homilía, el Obispo Diocesano agradeció la receptividad y atenciones brindada por cada comunidad visitada. Exhortó a los asistentes asumir la misión evangelizadora de la Iglesia y explicó que Dios ha dejado sus auxilios divinos en la Iglesia, para que ésta los lleve a los más necesitados, quienes han de pedirlos en plena libertad y abrirse a recibirlos.

Reflexionó acerca de la importancia de saber discernir entre lo bueno y lo malo. “Las personas deben aprender a discernir si algo que quiere es lo que le conviene. El discernimiento se ubica entre la razón y la voluntad. La razón es pues la que orienta hacia la búsqueda de la verdad y la voluntad orienta a hacer el bien, el cual muchas veces no es un bien realmente, pero es allí donde interviene el consejo, el discernimiento para auxiliar la decisión o elección”, dijo el Prelado.

Comentó que hay muchas cosas en el mundo con apariencia de bien, de las que es necesario cuidarse. Ofreció una clave de identificación expresando que Dios creó todo en armonía y orden y cuando éstos son trastocados vienen una serie de consecuencias perjudiciales, trágicas y lamentables, producto de las decisiones erradas del hombre.

Monseñor Polito invitó a todos a ser humildes, aprender a tener palabra y saber decir si o no, auxiliados por un buen discernimiento. Del mismo modo, animó a caminar en la búsqueda del Bien Común, “no nos encerremos en intereses personales, sino en la búsqueda de aquello que cause bienestar real para los demás”. Refiriéndose a quienes buscan u ostentan cargos políticos, les instó a servir al pueblo y no dejarse arrastrar por intereses personales.

El Obispo de la Iglesia en Cojedes agradeció al Alcalde de Tinaquillo por las gestiones que realiza a fin de agilizar la donación de unos terrenos en las inmediaciones de la comunidad de Los Nevados, donde se prevé la construcción de un nuevo templo parroquial, que permitirá mejorar la atención espiritual e integral de esta importante población en desarrollo, pues el proyecto contempla otros espacios para la formación de los hombres y mujeres que la sociedad necesita.