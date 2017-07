Conindustria: Empresas tendrán dificultad para pagar el aumento

CARACAS.-El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, estima que la presencia de aumentos de salario mínimo constantemente es una manifestación clara del empobrecimiento de las personas.

En entrevista a Unión Radio explicó que aunque hay un aumento del salario nominal no hay mayor poder adquisitivo.“Hay un incremento nominal del salario pero el poder adquisitivo está cayendo de una manera dramática, el salario mínimo es una fracción de lo que era años atrás, y la dificultad de las empresas para poderlo pagar radica en que sus niveles de operación está bajo”.

Destacó que en una encuesta entre sus agremiados el 44% reportó que no podría seguir operando en los próximos dos años si continuaba el entorno actual.

“Es una continuación de este ciclo de empobrecimiento mientras no tengamos un cambio de modelo y no tengamos una macroeconomía con sus variables controladas, los financiamientos, materias primas y un mercado de consumidores, mientras no tengamos eso las posibilidades de cierres de empresas son altas”.