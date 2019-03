Conozca algunas herramientas de cómo tratar a los niños en tiempos de crisis

El psicólogo y orientador Óscar Misle, reveló este lunes durante una entrevista en la emisora Éxitos FM, ciertas herramientas para tratar a los pequeños del hogar durante la crisis eléctrica que se registra en el país desde el pasado jueves.

Indicó que con el apagón nacional afectó la rutina y hábitos de los niños al suspender en casi su totalidad todas las actividades a las que está acostumbrado a realizar durante la semana, como asistir al colegio, realizar deportes, clases extracurriculares, entre otros. Lo que podría generar frustración, angustia y desesperación en ellos.

“El niño no tiene la posibilidad de expresar o drenar su angustia, como los adultos, lo cual genera cierta frustración. Hay que mejorar la comunicación con los niños y hacerles comprender la situación de una manera que puedan asimilar positivamente”, aseguró Misle.

La duda, la angustia, la desesperación, son emociones que los más pequeños de la casa no saben como expresar. El no poder cocinar, el no tener luz, el no ir a clases, provocó reacciones en los niños que los padres posiblemente no están preparados para sobrellevar.

“Lo que debemos es hacer reconocer, identificar y comunicar las cargas emocionales (…) aceptar que hay una emergencia real que necesita respuestas efectivas”.

Asimismo, Abel Saraiba, colaborador de Cecodap, durante la entrevista recomendó que el espacio del juego para los niños es fundamental para que ellos puedan asimilar la situación. ” Es un espacio que en el caso de los niños los ayuda a procesar la experiencia, en ese momento a nosotros nos parece banal pero a ellos le parece de primera necesidad”.

Situación Alimentaria

La licenciada en nutrición Ariana Araujo, recomendó también que lo ideal es cocinar las proteínas que tengan en las neveras y en los congeladores. En el caso de los vegetales se pueden cocinar y luego pasarlos a envases de vidrio con un poco de agua y vinagre. En el caso de tener aceite vegetal en la parte superior una cucharada para que no se oxide el alimento.

Asimismo, dijo que para conservar las proteínas se debe cubrir toda la pieza con sal para que se pueda deshidratar y pueda prolongar la duración del alimento.

“Es indispensable que toda la pieza este cubierta y no tenga ninguna entrada de oxigeno ya que podría generar infecciones y acelera el proceso de descomposición”, alertó la experta.

No obstante, indicó que no introdujeran los alimentos en agua con sal porque el agua es un vehículo de crecimiento bacteriano.

” hay que pensar en grupal y no quedarse en las casas encerrados tratando de conservar algo que luego se les va a dañar, lo primero que hay que hacer es cocinar todo el alimento que esté pronto a dañarse y regalarlo a los vecinos, en esta situación no podemos pensar en individual sino en grupal”, expresó .