Consecomercio alerta cierre de negocios para fin de año por falta de materia prima

El segundo vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, advirtió que algunos negocios “podrían cerrar para finales de año por la ausencia de materia prima”, citando como ejemplo el sector calzado, cuyo producto no cubre la demanda.

“El sector de calzado ya está adelantando las vacaciones porque no tiene materia prima y si no se tiene materia prima no se puede producir, entonces no se sacarán los productos para ponerlos en el mercado”, alertó.

Indicó que las políticas para solventar esta situación no son las indicadas y que no hay suficientes fuentes de empleo, además acotó la falta de producción para abastecer los anaqueles.

El también coordinador de Fedecámaras apoya los incrementos salariales. “Si consideramos que haya un aumento justo para los empleados, pero resulta que hoy en día cuesta pagar esos ajustes”.