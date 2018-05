Consejo Comunal de El Molino exige al gobierno regional les brinde atención

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos, Mayo 9.- (Las Noticias de Cojedes).- Juan Daniel Rodríguez Quintero, vocero principal del nuevo consejo comunal del sector El Molino, en la urbanización Monseñor Padilla de San Carlos, se dirigió a este medio de comunicación con la intención de denunciar el abandono en el que se encuentra la comunidad por parte del gobierno regional.

Juan Rodríguez hizo un llamado a la gobernadora del estado Cojedes, Margaud Godoy: “Nos encontramos totalmente descuidados y abandonados por la gobernación de Cojedes, hemos entregado una serie de documentos en beneficio de la comunidad y no hemos obtenido respuestas de absolutamente nada”.

Agregó que una delegación del consejo comunal El Molino se trasladó a Caracas para hacer entrega de los documentos al despacho de la presidencia de la república, “En Miraflores nos dijeron que por que nos habíamos dirigido hasta esa instancia si Cojedes es el estado que ha recibido más recursos destinados a las comunidades”.

También detalló que han entregado proyectos para la asignación de transformadores, cables y postes que necesitan en la comunidad, debido a que todo el sector se encuentra a oscuras. “A Rafael Alemán, alcalde del municipio Ezequiel Zamora, le solicitamos bombillos y nos respondió que la alcaldía no tiene recursos para comprarlos, pero en Caracas nos indicaron que ellos si están enviando recursos”.

Asimismo, mostró fotografías del inicio de una construcción destinada a ser un centro médico asistencial. “Tiene más de 15 años con las obras paralizadas, solo tiene la losa y el cercado perimetral, las mostramos en el Ministerio del Poder Popular para Salud, ubicado en la capital”.

Señaló que la vialidad está deteriorada y el transporte público y camión recolector de basura no entran al sector para no dañar los cauchos, “a la gobernadora no le hemos visto en la comunidad ni en tiempos de campaña electoral, queremos que se avoque a resolver los problemas”.