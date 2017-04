Consejo de Protección de San Carlos no quiere entregarme a mi hijo

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Osnelvis Cisneros, se presentó a la redacción de este medio de comunicación para pedir a las autoridades del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes San Carlos, que le autoricen la entrega de su niño de un año, el que asegura le fue quitado de manera injusta y que desde hace un mes solo le han permitido verlo un solo día. Indicó estar angustiada por esta situación que atraviesa y la negativa de las autoridades.

Cisneros aseguró que el procedimiento realizado por el Consejo de Protección de ese municipio fue mal hecho y se le entregó la custodia completa a su expareja sin tener ninguna base ni motivo contundente para realizar tal decisión.

“Estos funcionarios se basaron en una hernia umbilical que tiene el bebé y manifiestan que requiere de una operación de emergencia, fui a un médico para que valorara la hernia del niño, quien certifica que no es urgencia. Ahora salen que tengo que traer constancia de residencia y documentos que certifiquen que tengo como cuidar al niño”, sostuvo Cisneros.

Expresó que han realizado todos los procedimientos requeridos por la ley y acudieron a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía Cuarta con un documento del Ministerio de la Mujer del estado Barinas, para hacer valer sus derechos y no han hecho nada para hacer valer mis derechos”.

Es necesario señalar que la Fiscalía de Protección le ordenó al del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes San Carlos la apertura del procedimiento administrativo previsto en el artículo 294 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) producto a que la madre se encuentra indefensa. Finalmente, la afectada, pidió que se revoque de manera inmediata la medida para poder llevarse a su hijo. Afirmó que no reside en el estado y se encuentra pasando trabajo porque no tiene familiares en San Carlos y no consigue donde dormir.