Constantes robos causan angustia en habitantes de “Amador Palencia”

Rosedel Campo.

San Carlos, abril 14.- (Las Noticias de Cojedes).- Nuevamente el hampa hace de las suyas en el sector Amador Palencia, conocido como La Colonia de San Carlos, por lo que los habitantes están angustiados debido a la ola de robos que suceden a diario. En virtud de ello esperan que los cuerpos de seguridad aumenten el patrullaje.

Los residentes denunciaron que el hampa no descansa en su “trabajo” de apropiarse de lo ajeno sin ningún tipo de esfuerzo, por lo que en las últimas semanas se ha incrementado este tipo de hechos que ocurren en las principales calles, así como en las viviendas de la zona capitalina.

Mencionaron que los delincuentes esperan las horas nocturnas para cometer sus fechorías, en especial para poder ingresar a las casas y cargar con lo que encuentran a su paso, ya sea neveras, televisores, cocinas, aires acondicionados, entre otros objetos de valor.

Precisaron que muchos de los residentes en la zona no duermen velando sus casas, atemorizados por la delincuencia, pues consideran que no solo se trata de sus enseres, sino de sus vidas, ya que los ladrones están fuertemente armados y no les importa atacarlos, herirlos o hasta matarlos.

También detallaron que la falta de vigilancia policial y deficiencias en el alumbrado público facilitan el trabajo de los malhechores. Aunque no solo roban en la noche, sino que, en el día, cuando caminan por las calles, los despojan de sus carteras, prendas, bolsos, celulares, etc.

Dijeron que el patrullaje inteligente no funciona en la comunidad, por lo que la delincuencia hace de las suyas de manera impune. Finalmente, solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia en este popular sector de San Carlos.