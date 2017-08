Copei manifiesta apoyo a Alberto Galíndez

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Con la presencia de José Urbina, dirigente nacional de Copei, militantes de esta organización política, coordinadores de todos los municipios y partidos aliados, se realizó una rueda de prensa en la que la militancia socialcristiana respalda la candidatura de Alberto Galíndez, a la Gobernación de Cojedes, así lo expresó Juan Núñez, presidente regional de Copei en la entidad llanera.

Núñez expresó que se reúne la legitimidad de la representación de los socialcristianos, en nombre de su presidente nacional, Roberto Henríquez, quien es perseguido por el régimen. Dijo que quieren llevar a todo el estado el pensamiento serio y legítimo de toda la militancia copeyana. Señaló que la dirección regional y nacional del partido da un reconocimiento importante a la trayectoria política de un líder fundamental de la democracia como es Alberto Galíndez.

“Los copeyanos y copeyanas asumimos el compromiso de reconstruir y rescatar al estado de las manos de las forajidas que hoy están al frente del estado irresponsablemente. Recataremos a Cojedes, de la desidia, el abandono, corrupción y deslealtad con nuestro pueblo que ha inspirado Érika Farías y Marguad Godoy”.

Del mismo modo, Alberto Galíndez, dijo que se sentía honrado por recibir el respaldo de dirigentes populares y de luchadores que han estado en la calle en la defensa de la democracia. “Ese respaldo de Copei me honra, me llena de gran satisfacción, peor al mismo tiempo de un gran compromiso con la Unidad Democrática y con todas las organizaciones políticas que hemos batallado durante todos estos años y con todo el estado Cojedes”, dijo Galíndez.

Aseguró que el gobierno juega a la derrota para que la gente no crea en la democracia y no vote. Expresó que la ciudadanía no puede caer en la trampa de quienes hoy mal dirigen el país, “quieren que Venezuela sea como Cuba, donde el pueblo no vota, sino que unos eligen por ellos. Vamos a rescatar la Gobernación de Cojedes con el apoyo de todos y la confianza del pueblo en el voto y la democracia, para liberar a todos los presos políticos”.