Copei revalidará y mantendrá vivo 71 años de historia

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- La dirigente nacional de Copei, Tibisay Velásquez, quien visita Cojedes en calidad de delegada nacional para coordinar en el estado las actividades del proceso de legitimación de la tolda verde, dijo durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional en esta ciudad, que ellos se revalidarán y no dejarán enterrar 71 años de historia.

Al recordar los años de fundada que tiene la organización socialcristiana, expresó que es una historia forjada por líderes como Arístides Calvani, Rafael Caldera y Luís Herrera Campíns. Expuso que en el proceso de legitimación de los partidos, solicitado por el CNE, la organización saldrá fortalecida porque cuenta con el respaldo y solidaridad de los demócratas; además indicó que en esta jornada saldrá a relucir el espíritu de la copeyanidad.

En relación a las condiciones establecidas por el organismo del Poder Electoral a los partidos que decidieron participar en el proceso de legalización, manifestó que el CNE es un brazo ejecutor del PSUV, y que en ningún momento le va poner las cosas fáciles a quienes adversan al gobierno. Indicó que es partidaria de que se dé un acuerdo político entre los partidos que les toca validar el 25 y 26.

Dijo que el CNE viola la Constitución; por tanto, se debe salir a defender el derecho de elegir y que se celebren las elecciones gobernadores y alcaldes de acuerdo a lo pautado en las leyes. “El gobierno retrasa los comicios lo más que puede para tratar de ganar tiempo, pero en cualquier elección en el país el gobierno será derrotado contundentemente”.

Finalmente, comentó que es triste ver que el Día Internacional de la Mujer se celebre cuando son ellas que tiene sufrir porque el dinero no les alcanza para comprar la comida ni cubrir el costo de la cesta básica. Aseguró que el país está sumergido en una terrible pesadilla, pero si no se lucha tenazmente, no se saldrá de ella.