Correa aseguró que el diálogo no ha fracasado y llama a no precipitarse

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, José Gregorio Correa, manifestó este viernes que “yo no estoy de acuerdo con ninguna salida de fuerza, no estoy con ninguna salida que no esté dentro del marco democrático”.

Correa indicó, con respecto a las sanciones emitidas por el secretario de Estado Rex Tillerson sobre Venezuela y la posibilidad de que el Ejército sea un “movimiento de cambio”, que “lo que obtienes a la fuerza tienes que sostenerlo a la fuerza. Eso no le hace bien al país. Lo que le hace bien al país es un nuevo gobierno, un gobierno de todos, de entendimiento”.

El parlamentario aseguró que tiene confianza en el proceso de diálogo llevado a cabo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Agregó que la negociación “no ha fracasado hasta que fracase y nada está aprobado hasta que se apruebe todo”, explicó.

Por otro lado, el dirigente político señaló que aún la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha decidido si elegirá candidato presidencial por consenso o primarias. Sin embargo, afirmó que esta última opción le parece “difícil” ante la “amenaza de unas presidenciales anunciadas por el Gobierno”.

“Todavía estamos en ese proceso de diálogo de conversar con quienes pueden ser los posibles aspirantes. Lo que tenemos es que salir a votar mayoritariamente. La garantía es que todos salgamos a votar”, sentenció.