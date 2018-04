Correa: Lo que le hacen a Lula, si fuera en Venezuela, ya estaría invadida

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que “si lo que le están haciendo a Lula da Silva hubiera sucedido en Venezuela, ese país ya estaría invadido, pero como se lo están haciendo a Lula no pasa nada”, en alusión al encarcelamiento del ex presidente de Brasil por corrupción.

Correa aseguró que en Ecuador hay retrocesos porque “ya no hay ética ni políticos responsables” y en los últimos meses, según dijo, “se ha roto la Constitución”.

Por otra parte, calificó de éxito la marcha celebrada este martes en Quito (Ecuador) por sus partidarios ya que pensaban reunir a 1.800 personas y acudieron, según dijo, unas 5.000, para hacer patente su rechazo a la gestión de Lenín Moreno.

Moreno asumió en 2017 la Presidencia de Ecuador en sustitución de Correa, con el que está distanciado.

Al respecto, indicó que cuando él dirigía el país y salían 3.000 personas a la calle contra su Gobierno la noticia era portada en los medios de comunicación ecuatorianos pero, en cambio, ayer la marcha fue ignorada por los medios.

Rafael Correa acusa a la prensa ecuatoriana de ser cómplice en un momento en que la legalidad ha quedado a un lado y existe manipulación y desinformación.

Respecto a la consulta popular celebrada el pasado febrero en Ecuador y promovida por Moreno, Correa aseguró que fue contraria a la Constitución por el tipo de preguntas a las que fueron sometidos los ecuatorianos.

Entre ellas, estaba la imposibilidad legal de volver a postularse como jefe de Estado.

Correa criticó que el Gobierno de Moreno esté obsesionado con hundirle a él y a sus partidarios y en calumniarle con sugerencias de corrupción en torno a su persona, y comentó con ironía que sobre él existen “más acusaciones que las que tuvo Al Capone”.

Al ser consultado si volverá a presentarse como candidato a presidente de la República, respondió que le han inhabilitado con una consulta inconstitucional, pero cuando entregó el poder en 2017 ya expresó su deseo de no volver a ser candidato y si hubiera querido hacerlo sólo hubiera necesitado reunir un número de firmas.