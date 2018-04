“COSAS QUE PASAN”: Qué dar de comer a sus hijos es la preocupación diaria de la mujer cojedeña

Carlos Hernández

San Carlos, abril 23.- (Las Noticias de Cojedes).- “La preocupación de los cojedeños es pensar qué se va a comer en la casa cada día y buscar la manera de comprar lo que se pueda diariamente ya que aparte de la escasez de alimentos, lo que se encuentra cuesta un dineral y para colmo no hay efectivo, además que los comerciantes abusan aumentando los precios cuando se paga con tarjeta de débito”.

Así lo expresaron amas de casa consultadas por este medio a la salida de diversos establecimientos comerciales del centro de la ciudad, quienes dicen estar cansadas de esta terrible situación a la cual los ha llevado este mal gobierno.

María Flores, Carmen Ramírez y Julia Álvarez son mujeres humildes, las dos primeras trabajan como empleadas (no quisieron especificar dónde para no ser víctimas de presuntos atropellos) y la última “mata tigritos” por su cuenta, lo cierto es que las tres coinciden en señalar que para mantener a sus hijos deben hacer magia. “Ya no le podemos dar bebidas con leche, porque no se consigue y está muy cara; las frutas casi incomprables, lo que más nos ayuda hoy día es salir tempranito a recoger los mangos en algunos sectores de la ciudad para hacer jugos y comer como merienda”.

Expresaron que tanto ellas como sus compañeros de trabajo no pueden concentrarse en sus labores porque les atormenta saber qué le van a llevar de comida a sus hijos, incluso algunas tienen responsabilidades con sus padres mayores a quienes no pueden abandonar. Eso por supuesto les resta rendimiento en sus labores. ¿Cómo puede avanzar así un país, donde la gente está preocupada porque no sabe qué va a comer día a día? Pero además de eso, señalan las consultadas, no hay dinero efectivo y cuando pagas con dinero plástico mucho especulador te incrementa abusivamente los precios.

-Esta situación no se la agradecemos a quienes nos mintieron diciéndonos que votáramos por ellos en las pasadas elecciones regionales y municipales, porque supuestamente el país se iba a acomodar. La verdad es que cada día está peor y nadie atiende a nadie en esos organismos del Estado. Ahora estos “enchufados” pretenden nuevamente visitar los barrios para pedir el voto presidencial, para lo cual hay que ser bien cara dura. Nosotras sí vamos a votar, pero ya basta de lo mismo, queremos una gran transformación, queremos un cambio, dijeron.

En el caminar por las aceras de la avenida Bolívar de San Carlos estas damas se confundieron con otras en el vaivén de gente que pulula por la ciudad, pareciera sin rumbo fijo, quienes en cada esquina se detienen a preguntar por los shampoo, los tintes de pelo, la ropa íntima y cuando salen de las tiendas reflejan miradas perdidas en el espacio como buscando en las alturas del cielo las etiquetas de los precios pues –con rostro deprimido- aseguran que están por las nubes.

“Cosas que pasan”…