Crisis del transporte en Cojedes desemboca en paro indefinido

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Continúa en la ciudad de San Carlos el paro de transporte, debido a que los transportistas de las rutas urbanas han decidido no prestar el servicio ante la negativa del gobierno nacional, regional y municipal de aceptar el incremento del precio del pasaje que se encuentra actualmente en mil bolívares.

Vale mencionar que particulares han decidido poner sus camionetas a la disposición de los ciudadanos para llevarlos –desde diversos puntos- hasta el centro de la ciudad por un precio de hasta Bs.5.000 bolívares. A los usuarios no les queda más remedio que trasladarse en estos vehículos aunque no están aptos para tal fin.

Transportistas

Luis García, quien pertenece a la cooperativa San Ramón, expuso que está parado desde el 15 de diciembre porque el pasaje, aun cuando lo colocaron a 1.000 bolívares, no le daba para comprar un litro de aceite, el cual cuesta Bs. 2 millones, un caucho llega a 30 millones y lo que hace en el día es un millón. Entonces se preguntan, ¿cómo van a comprar lo necesario para estar operativos?.

Dijo que desde hace 4 años no les llega aceite desde la proveeduría y aunque les llegó cauchos hace 6 meses, solo le entregaron dos por buseta, cuando en realidad necesitan 18 cauchos para las 3 unidades que tiene a su cargo. Asimismo, explicó que los otros choferes que tenían se tuvieron que ir de Cojedes porque el trabajo aquí no les da para vivir.

Indicó que la propuesta de la cooperativa para estar operativos, pasa por que el gobierno les venda mensualmente los aceites a precios justos, así como cada 6 meses les expidan los cauchos. Es la única manera de que puedan trabajar con la tarifa de mil bolívares, pues el precio real debería rondar los Bs. 3.000.

Alcaldía de San Carlos

Al respeto de la situación, Israel Vargas, director de transporte de la alcaldía del municipio capital, quien se encontraba en la zona sur debido a que esta es una de las áreas más afectadas, señaló que la gaceta oficial y vigente es la que se ejecutó el pasado mes de agosto del 2017, en la que se estipuló el precio de 280 bolívares. Ante esto en el 2018 los transportistas realizaron el aumento sin gaceta de Bs. 1000 y ahora exigen más.

Dijo que el ministro de transporte Carlos Osorio debe pronunciarse respecto a este caso y establecer los acuerdos para solucionar el problema. Añadió que no se puede realizar aumento en este momento porque en el mes de marzo se establecerá uno y se hará progresivamente en los meses posteriores. Dijo que el alcalde esta dispuesto a hablar con los transportistas y llegar a un acuerdo pero, estos se han negado.

Expuso que el sindicato nacional de transporte maneja la información de los insumos a precios justos, este contempla al transporte de San Carlos Tinaco y Tinaquillo, sin embargo, hasta ahora esos insumos no han llegado. Añadió que hay una propuesta de la vicepresidencia de la república, en la que se plantea que los repuestos lleguen través de las alcaldías.

Mientras tanto, indicó que tienen un plan de contingencia en la zona sur de San Carlos, así como en el sector San Ramón, para trasladar a las personas a través del servicio Bus Taguanes, a cargo de Marcos Morales, quien ha dispuesto tres unidades por el momento y se espera que activen dos más.

Cámara municipal

Por su parte, Jesse Martínez, presidenta de la cámara y de la Comisión Servicio Público y Vialidad, señaló que está vigente es el precio justo en el pasaje y que aumento no hay. Indicó que no se han sentado a debatir el precio porque se ajustan a la realidad económica del municipio y la situación del país. Añadió que el pueblo no cuenta con el dinero necesario para asumir la cantidad que piden los transportistas. “No hay aumento del pasaje, la otra semana tenemos planteado reunirnos con los trasportistas, el partido, brigada Somos y CLAP, quienes forman parte de los usuarios”, dijo.

En relación a los insumos y repuestos para las cooperativas, días atrás se hizo una rueda de prensa en la que informaron que llegó aceite, sin embargo, los insumos están en proceso en manos de la Federación de Transporte donde están incluidos los transportistas de varios sectores.

Por su parte, el concejal, Francisco Vera, rechazó que no se le haya dado aún una respuesta al pueblo ante la falla en el sector transporte. Reprochó que hayan anunciado la llegada de miles de repuestos y que estos no se hayan visto por ninguna parte. “A los transportistas se les hace imposible mantener esos vehículos porque todo está por las nubes”, resaltó.

Asimismo, expuso que los habitantes de la zona sur deben trasladarse en los llamados “burros” que cobran de 3000 hasta 5000 mil bolívares y son unos camiones que cargan a la gente como ganado. Por ello se cuestionó, dónde están los buses yutong. El ministro de trasporte visitó a Cojedes y aprobó recursos para reparar los que están parados ¿y dónde está el dinero?.

Recordó que la ex gobernadora Érika Frías se llevó del estado 10 buses que supuestamente eran de ella, los cuales, ahora se necesitan y no hay como darle respuesta a los cojedeños. Es por esta razón que exhorta al alcalde a dar respuesta a los ciudadanos, así como a la cámara municipal a reunirse con este sector y establecer soluciones.

En Cojedes existe alrededor de 6 cooperativas y todas están bajo el efecto de la crisis, sin cauchos, aceites ni repuestos. Por ello, esperan que el gobierno regional y municipal dé respuesta que necesitan para continuar con la labor porque también son padres de familia que necesitan llevar sustento a sus hogares.