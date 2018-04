Crisis del transporte se acentúa en Cojedes y no se ven respuestas

Arturo Rodríguez

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes).- En Cojedes la crisis del transporte se acentúa pero no se ven respuestas eficientes por ninguna parte, coinciden en señalar usuarios de vehículos colectivos que recorren la ruta San Carlos, Tinaco, Tinaquillo, Valencia; así como los que internamente se desplazan desde la capital de esta entidad llanera hacia Las Vegas, Lagunitas o hacia Apartaderos y Acarigua.

-Lo más grave, declara José Rendiles, quien esperaba trasladarse hasta Tinaquillo, es que ni siquiera los Bus Taguanes cumplen las rutas como debe ser. Mucho menos un domingo, cuando la gente también sale de sus casas por motivos de salud, trabajo o demás diligencias personales. Los carritos por puesto brillan por su ausencia y quieren cobrar cuarenta o cincuenta mil bolívares.

Jóvenes que esperaban para desplazarse hacia Acarigua, desde el cruce de vías de esta ciudad, manifestaron su descontento porque “ahora no tenemos posibilidad de salir a entretenernos en Acarigua, donde generalmente íbamos a los centros comerciales, porque ya no nos alcanza el dinero para esos fines, pero lo más delicado es que no podemos ir ni a cumplir compromisos familiares porque ahora no hay transporte”.

En el centro de San Carlos ya se observan como en Valencia y otras ciudades de Venezuela, camiones, camionetas, vehículos de carga, haciendo transporte de gente hacia las urbanizaciones más retiradas del centro e incluso hacia comunidades como Las Vegas o Manrique, donde anteriormente funcionaban líneas de busetas que llevaban a los pasajeros cómodamente.

Ante estas circunstancias mucha gente de pueblo se acerca a este diario a solicitar (o clamar) a las autoridades que busquen solución a este problema ya que no se trata de asuntos políticos sino de un deber que tienen los gobernantes de gestionar buenos servicios a los ciudadanos, quienes declararon sentirse preocupados por esta situación.