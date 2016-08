Cristián de la Fuente desmintió supuesta agresión a actriz

A través de una carta el actor Cristián de la Fuente desmintió una noticia publicada esta semana por el portal mexicano TV Notas, en la cual se le acusaba de agredir a una actriz.

El sitio de noticias de farándula informó que el actor golpeó a Betty Monroe, su compañera de elenco en la teleserie “Sueño de amor”.

Este jueves De la Fuente publicó en Twitter una misiva dirigida al director editorial de TV Notas, Francisco Heredia Macías, y a la coordinadora editorial del mismo medio, Leticia Cruz.

En el documento, el actor dice: “Se publicó un artículo con comentarios falsos y mal intencionados que afectan a mi persona, a mi familia, que denigran mi imagen como hombre, como profesional, y que bajo ninguna circunstancia debo pasar por alto esta lamentable situación”.

“Lo que ustedes publicaron NO ES VERDAD, NO CUENTA CON SUSTENTACIÓN y es mal intencionado, me afecta personal, laboral y emocionalmente, y estoy dispuesto a defender mi honor primeramente a mi público y de ser necesario frente a los tribunales con todo el rigor de la ley, y a enfrentar a sus supuestas fuentes cara a cara, porque la verdad está de mi parte”, añadió.

Cristián de la Fuente solicitó al medio que desmienta la información, y que no se vuelvan a publicar artículos sobre él.

Asimismo, solicitó una mayor prolijidad periodística a la hora de publicar noticias que puedan afectar la honra de los afectados. El actor pidió que “se abstengan de seguir publicando comentarios negativos sin una fuente formal que corrobore la información, pues de lo contrario como ustedes saben no se trata de un derecho de información, sino de difamación a una persona lo cual es penado en México y se encuentra prohibido y sancionado por diversas leyes”.

El Nacional