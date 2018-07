Cristiano Ronaldo: “Quiero dejar huella en la historia de la Juventus”

Cristiano, en su maravillosa carrera, ha ganado en todas partes. Y no quiere detenerse aquí. Italia representa una nueva y estimulante etapa. “La que he tenido en el Real Madrid ha sido una historia brillante, pero ahora quiero dedicarme a este nuevo desafío de mi vida. Trataré de mostrar a los italianos que son un jugador de altísimo nivel, aunque creo que no tengo que demostrar nada a nadie, los números hablan por mí. No me gusta quedarme en mi zona de confort. Quiero dejar huella también en la historia de la Juventus”.