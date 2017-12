Cúcuta, a la espera de posible cierre total en frontera con Venezuela

Las palabras del presidente Nicolás Maduro en las que anuncia “una nueva sorpresita” para las ciudades fronterizas colombianas de Cúcuta, en Norte de Santander, y Maicao, en La Guajira, tras cuestionar duramente el contrabando que, según él, desabastece a su país, despertaron la incertidumbre entre quienes consideran que se trataría de un cierre total de la frontera.

“Yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización de todo tipo aérea y marítima con Aruba, Curazao y Bonaire. Lo he pensado seriamente, por las mafias que se llevan todo. Para Cúcuta y Maicao, les tenemos una nueva sorpresita. No puedo decir nada más”, dijo Maduro.

Desde el Concejo de Cúcuta señalaron que se trata de un nuevo chantaje con el que se busca distraer la atención sobre lo que pasa. Otros indicaron que estos anuncios desatan olas migratorias y que la capital nortesantandereana no aguanta más la llegada de venezolanos.

“La sorpresa que puede dar Maduro es que cierre la frontera. Considero que esa sorpresa es el mejor regalo para la región en esta época del año”, dijo el concejal colombiano Oliverio Castellanos, tras apuntar que la llegada de habitantes de Venezuela ha incrementado problemáticas como la inseguridad, el desempleo y la informalidad.

El fenómeno migratorio que se acopló al paisaje diario de los cucuteños ha crecido por los venezolanos que cada vez en mayores cantidades cruzan la frontera en busca de alimentos y medicamentos.

Ante lo que consideran fue una advertencia del mandatario, venezolanos incrementaron su salida del país hacia Colombia.

“Él siempre toma decisiones arbitrarias, busca la manera de responsabilizar a los demás por los problemas de Venezuela. Tenemos miedo de que se presente ese cierre”, dijo Yamile Padrón, una ciudadana venezolana.

En la actualidad, en la frontera colombovenezolana solo se encuentra habilitado el tránsito peatonal entre las 6 de la mañana y 8 de la noche. En horas de la madrugada se permite el paso de carga internacional.