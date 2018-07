Cuento de terror vive comunidad Apamate II de Tinaquillo

María Fernanda Ochoa – Pasante UAM

Tinaquillo, julio 06.- (Las Noticias de Cojedes). El Sector Apamate II, ubicado en Tinaquillo, estado Cojedes, tiene más de dos meses sin alumbrado en sus calles principales, los habitantes piden a las autoridades competentes que se avoquen a resolver esta precaria situación.

Carmen Alvarado, señaló que tiene más de dos meses sin servicio de alumbrado en sus calles principales, solo cuentan con pocos bombillos y es lo que mantiene con luz a la comunidad, “Se ha ido hasta las oficinas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Tinaquillo, para que nos doten de bombillos y así poder solucionar esta situación tan alarmante, pero su respuesta ha sido que no tienen bombillos, que los debemos de adquirir nosotros y ellos los instalan”.

Además, Alvarado manifestó que en horas de la madrugada del 5 de julio antisociales hurtaron los cables del estadio municipal José Francisco Rodríguez de Apamate II dejando sin luz esa parte del sector, la inseguridad cada día nos asecha, puesto que la oscuridad sirve de escenario para que los delincuentes cometan sus fechorías, indicó.

Al parecer nos tienen abandonados –expresó- Dulce Pandare, entre los huecos, falta de bombillos, la inseguridad es la protagonista todos los días, “Yo no puedo sentarme a las afueras de mi casa, por temor a que me hagan daño, porque lamentable no tengo nada que me puedan robar”.

Pandare agregó, que ella reside en el Callejón Montañita de Apamate II, donde la entrada está cubierta por un enorme hueco que al llover les imposibilita a los residentes pasar por allí, han ido a hablar con el alcalde Luis Yoyote, pero aún no han obtenido resolución.

La comunidad alega que el transitar por las calles de Apamate II se ha convertido en zozobra, ya que al caer la noche los caminos están totalmente solos, porque tiene un parecido a una cueva tenebrosa y oscura.