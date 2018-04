Cultor solicita ayuda al Gobierno para mejorar sus trajes

Iris Marcelli García

Tinaquillo Ramón Acosta, tinaquillero cumple 59 años haciendo cultura en el municipio Tinaquillo, desde todo este tiempo ha mantenido la tradición de La Burriquita, Los Locos y las parrandas navideñas.

Aprovechó el momento para decir que durante todo este tiempo ha dado lo mejor por esta jurisdicción, ha caminado por todos los sectores que conforman la ciudad, y lamentó el hecho de que el Gobierno nunca lo ha ayudado con nada.

Dijo que desea un aporte económico para mejorar los trajes de los grupos que dirige, para comprar instrumentos y así mantener las tradiciones: “yo quisiera que el Gobierno quisiera la cultura, porque yo con la burriquita he ganado en varios eventos y esto es un orgullo”.

Consideró importante no dejar perder los valores de la región: “yo he introducido proyectos en las instituciones y lamentablemente nadie me ha tendido la mano, mientras tanto yo he seguido solo con mis muchachos resaltando las tradiciones y así esto no se pierda, a mí esto me da sentimiento”.

Destacó que siempre le preguntan si él tiene pensión: “sí la tengo y me la gané trabajando en Valencia, pero con este dinero no voy a tapar la responsabilidad que ellos tienen para con este trabajo cultural, hago llamado para que me atiendan y así poder seguir hacia adelante representando a Venezuela con la burra en otros países”.