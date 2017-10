Dama denuncia malos tratos en el Banco Bicentenario

Alexander Olvera

San Carlos.- Marjorie López, madre de un niño que necesita ser operado, se presentó en la sala de redacción de este medio de comunicación, para denunciar que desde tempranas horas de la mañana realizó su cola en el Banco Bicentenario y no fue atendida de manera adecuada. Señaló que debe salir de madrugada desde Cojedito en Apartadero y no puede.

“Me encuentro con un gerente y un vigilante que no toman en cuenta las cosas importantes. Ahí pasan personas que no hacen la cola y entran al banco. Estos directivos de la entidad bancaria que deberían estar a la altura no dan el ejemplo. El vigilante me empuja por el pecho y me retiene, donde yo en defensa propia reacciono y le di una bofetada, que no estuvo bien, pero tengo que hacerme respetar”, sostuvo López.

Aseguró que ella está en el banco por su hijo. Indicó que tiene que sacar el dinero para pagar los exámenes. “No tengo plata, se los he dicho hasta llorando que tengo cuatro días que no puedo retirar los exámenes del niño”. Aseguró que no es la primera vez que sucede esta situación. No he comido, no he tomado ni una gota de agua, y estoy enferma”.

Igualmente, pidió a las autoridades resolver esta situación de los bancos que atentan contra la dignidad de las personas. “No es posible que uno vaya a las instituciones bancarias y lo maltraten”, concluyó la afectada.