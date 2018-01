Dania Díaz: la joven maga que escapó de Venezuela para triunfar en España

Dania Díaz es una joven venezolana que desde pequeña jugaba a ser maga, lo que no sabía es que la magia se convertiría en su profesión años más tarde. Para demostrar su talento, participó en el programa Got Talent de España, donde cautivó a los jueces con un show en el que narró su historia de vida. Ante la conmovedora presentación, obtuvo un pase dorado que la llevó directo a la semifinal del programa.

“Desde muy pequeña fue una afición para mí, desde que vi a un mago en televisión. Dejé la magia por un tiempo hasta que empecé la universidad. Descubrí mi pasión, la magia me da todo lo que pide mi ser, me hace sentir muy satisfecha”, dijo Díaz en una exclusiva a El Nacional Web.

A los 10 años de edad enfrentó la muerte de su madre, un hecho que cambió su vida por completo. Entre amistades que la hicieron sentir como parte de su familia, creció y decidió estudiar Turismo. Su destino tomó un nuevo rumbo cuando decidió emigrar de Venezuela en búsqueda de un mejor futuro debido a la situación que atraviesa el país.

Aunque ha vivido momentos complejos durante su estadía en España, Díaz explicó que ese país también le ha regalado nuevas experiencias y ha aprendido a adaptarse a la forma de vida de los españoles.

“El hecho de irme del país, dejar a todos los que me apoyan. Yo tenía mis clientes, trabajaba todos los fines de semana en lo que me gustaba, entonces irme de Venezuela a un país donde nadie te conoce no fue fácil”, afirmó.

Agradece al país europeo las oportunidades que le ha brindado y que le han permitido progresar y desarrollarse en su pasión. Aseguró que la cultura española le da un espacio amplio al arte y eso ha beneficiado su aprendizaje y crecimiento personal.

“Fue bastante difícil sobrellevar la pérdida de mi madre. Me dejó muchas cosas, sobre todo muchos valores y amistades que me brindaron ese calor de familia”