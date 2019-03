Danny Ocean lanza primer álbum grabado, producido y editado en su habitación

Danny Ocean, que alcanzó popularidad mundial en 2017 con la canción “Me rehúso” (más de 767 millones de escuchas en Spotify y más de mil millones de visitas en YouTube), se encerró en el dormitorio de su apartamento en Miami (EE.UU.) y trabajó en solitario en el disco que lleva el nombre de la dirección de su antiguo domicilio en Caracas.

“El álbum lo hice completico (…) lo grabé, lo compuse, lo produje, en mi cuarto; me levantaba de la cama, daba un salto, me agarraba a una silla y trabajaba con el computador”, añade con autosuficiencia en una entrevista con Efe.

El resultado son 13 canciones -incluida “Me rehúso”- que tienen la etiqueta de género urbano y que cuenta con la canción “Swing” como sencillo que avanza este producto musical ‘DIY’ (Do It Yourself), o como se dice sencillamente: Hazlo tú mismo.

“Fue un proceso de sentarme, de frustrarme, de caerme a golpes con la computadora, de disfrutar, sufrir, eso fue”, relata orgulloso Danny Ocean, también conocido en su cédula de identidad como Daniel Alejandro Morales Reyes (Caracas, 1992).

No solo las 13 canciones que componen el disco son de su propia autoría. “Cuando estaba en Venezuela no tuve a nadie que me ayudara, me tuve que arreglar solo. Estudié diseño gráfico y, por tanto, la portada la hice yo también”, declara.

Como autor de “54+1” (Warner Music, 2019), Danny Ocean reivindica el género urbano y defiende la importancia de las letras en las canciones pese a que, en algunos casos, el reguetón no se caracteriza por ello.

“Nosotros, los latinos, tenemos un deber de fomentar a la juventud que viene con un mensaje bastante pensado. Las letras son un plus para mí”, destaca. De hecho, para Danny Ocean, su canción más popular, “Me rehúso”, “tiene un trasfondo político”.

“Es una canción que dediqué a una chica que tuve que dejar en Venezuela cuando tuve que emigrar. Tiene el trasfondo de una generación de venezolanos que han tenido que salir del país para buscar un mejor futuro”.

Como no podía ser menos, en la entrevista aparece su país de origen de forma repetida. Danny Ocean, que actuó el pasado 22 de febrero en el concierto benéfico Música por Venezuela – Live Aid- en Cúcuta (Colombia), todavía se encuentra impresionado por la movilización musical.

“Fue increíble, estaba tan cerca de Venezuela, fue un momento nostálgico”, señala mientras reivindica el gesto de reconciliación de los artistas Nacho y Chyno que aprovecharon el concierto para hacer las paces públicamente.

“Fue un gesto muy lindo. Me pareció cómo dos personas pueden representar la unión, independientemente de lo que haya sucedido atrás. Creo que Venezuela tenía que ver ese mensaje, creo que debe estar más unida que nunca”, comenta.

“La música puede ser un camino de reconciliación en todo el mundo. Por ejemplo, ‘Me rehúso’ tiene un significado político y es parte del mensaje de lo que sucede en Venezuela. Ese es el poder de la música”, añade convencido.

Volviendo a las tareas de promoción, Danny Ocean mantiene cierto mutismo sobre las posibles colaboraciones musicales -“soy muy fanático de Alejandro Sanz”, dice enigmático-, y sobre una gira de su primer álbum.

Solo comenta que tiene previsto presentar “54+1” en México, Chile y Argentina en las próximas semanas pero no revela si se subirá a un escenario para mostrar su trabajo. “Soy una persona bastante misteriosa”, concluye con una amplia sonrisa y sin despeinarse.