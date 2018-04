De no recibir respuesta se va amarrar a las puertas del banco

César Hurtado

San Carlos (Las Noticias de Cojedes).- A la redacción de este medio de comunicación se presentó el ciudadano Delwin Alcaya, usuario del Banco Bicentenario, quien denunció presunto atropello del ente, por pedir su tarjeta de débito que se le extravió hace cinco meses.

Relató que el pasado 15 de diciembre se le extravió la tarjeta de débito, se dirigió al banco para que la bloquearan y así obtener una nueva. “He ido en reiteradas ocasiones a la sede principal del banco hago mis colas trasnochándome para nunca tener una respuesta satisfactoria pues siempre la respuesta que me dan es que la prioridad es para los adultos mayores, pero a uno, el cliente, también deberían darle la oportunidad ya que soy un padre de familia y no he podido retirar mi quincena por no tener el dicho plástico”.

Alcaya dijo: “de no recibir respuesta me voy amarrar en las puertas del banco para que me tomen en cuenta a ver si me resuelven la situación porque ya no aguanto más, le hago un llamado a los entes gubernamentalices para que tomen cartas en el asunto ya que soy trabajador de la gobernación y no he podido retirar mi quincena y cesta tickets”.