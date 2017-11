Delincuencia se la aplica a iglesias de San Carlos

Alexander Olvera

San Carlos, noviembre 5.-La delincuencia desatada de la región ya no haya que sitio escoger para cometer sus fechorías, esta vez dos de los templos más importantes de San Carlos, fueron robados por estos malvivientes que no respetan los sitios sagrados. La Iglesia Inmaculada Concepción de la Catedral y Santo Domingo fueron el blanco de estas personas que pareciera no importarles que esos son sitios sagrados.

En el caso de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, los antisociales aprovecharon la noche para entrar a la sacristía de donde sustrajeron el sonido, micrófonos, cables y equipos que se utilizaban para el sonido y realizar las diferentes actividades en el lugar.

Hernán Rodríguez, administrador apostólico de la parroquia, dijo que el viernes 3 de noviembre cuando se dispusieron a abrir la iglesia se percataron de que las puertas laterales, donde se encuentra la imagen del Divino Niño estaban abiertas. Expresó que toda la sacristía se encontraba desordenada, “imagino que estas personas buscaban el dinero de las ofrendas o algo que pudieran sustraer”.

El sacerdote explicó que realizaron la respectiva denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para que se dirigieran al lugar y mediante su trabajo puedan dar con los responsables de este hecho.

En el caso de la Iglesia Catedral los antisociales sustrajeron ventiladores y otros objetos de menor valor pero de mucha utilidad para el templo. Desde hace algunos años se han incrementado los robos y profanaciones a los templos en el estado, desde grafitis en contra de los sacerdotes, hasta consignas a favor de la revolución.