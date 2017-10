Demi Lovato: Soy una persona completamente diferente y estoy feliz por ello

Lovato, la voz de temas como “Sorry Not Sorry”, “Cool For The Summer” o “Heart Attack”, arrastra unos 140 millones de seguidores en redes sociales. Es el espejo en el que se miran adolescentes de todo el mundo. Por eso quiere dejar claro que no es oro todo lo que reluce, y que ella misma ha sufrido -o aún sufre- los problemas que afectan a cualquier otra persona.

“Llevé a cabo muchos comportamientos dañinos para la salud”, reconoció la artista estadounidense en alusión a su abuso del alcohol y las drogas, lo que llevó a la artista, en 2012, a vivir en un centro de desintoxicación de Los Ángeles durante más de un año.

“Pero el principal problema es que sufría mucho por enfermedades mentales para las que no estaba recibiendo tratamiento”, indicó la de Albuquerque, que desde entonces nunca ha eludido hablar sobre sus trastornos alimenticios y su desorden bipolar.

“Cuando estás atascada en una situación así, en la que no sabes cómo ni a quién pedir ayuda, es fácil caer en ese agujero negro. Yo estuve allí y estuve a punto de rendirme”, apuntó, reconociendo que llegó incluso a pensar en el suicidio.

“Pero tengo a gente cerca de mí que me sacó de allí y me obligó a cambiar las cosas. Merece la pena vivir la vida. Se puede ser feliz a pesar de los problemas. Todos pasamos por cosas similares. Quiero enviar ese mensaje a mis fans. Es importante que lo recuerden”, declaró Lovato, para quien es clave tener a familiares y amigos cercanos que puedan dirigirse a ella con total sinceridad.

“Son personas que no están a mi lado por la fama. Y son los que más necesito cerca”, recalcó.

“Demi Lovato: Simply Complicated”, de estreno el martes 17 en su canal oficial de YouTube a partir de las 10.00 hora local (17.00 GMT), ofrece un relato íntimo de la vida de la superestrella del pop, de cómo se ha convertido en la figura que es hoy día y de cómo preparó su último trabajo musical, “Tell me you love me”.

“He cumplido 25 años y he aprendido mucho sobre mí misma. Creo que era una buena oportunidad para compartir con la gente las experiencias que he vivido hasta hoy”, sostuvo la cantante, que en la obra da detalles sobre sus problemas con la cocaína e incluso sobre su tendencia hacia las autolesiones.

“Soy una persona completamente diferente y estoy feliz por ello. Lo he pasado muy mal. No me quería a mí misma, pero he aprendido que no necesitas a nadie más para sentirte plena contigo misma. Aprender a quererte por quien eres y lo que vales es fundamental para superar cualquier obstáculo”, manifestó.

Lovato lleva cerca de seis años sin probar una gota de alcohol y está abierta al amor tras poner punto y final a su relación sentimental con el actor Wilder Valderrama, pero es consciente de que nunca logrará dejar atrás por completo todos sus problemas.

“El trastorno alimenticio siempre estará conmigo. Es algo contra lo que lucharé toda mi vida. Es más difícil y duro que abandonar las drogas y el alcohol, pero sigo en la batalla, que es lo más importante”, apuntó Lovato, que hace ejercicio prácticamente cada día -es experta en artes marciales- para ayudar a sobrellevar esa situación.

Lovato termina la charla y asegura que le encanta escuchar el acento español, lo que da pie a una sorprendente revelación.

“Soy hispana porque mis raíces provienen de España, no de México. No lo supe realmente hasta que me hice un test de ADN en febrero. Me encanta cantar en español, pero aún estoy aprendiendo el idioma y la cultura”, confesó.