Dennis Fernández considera que se deben apoyar candidatos inscritos a municipales

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Dennis Fernández, diputada por el estado Cojedes y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, indicó que, aunque no se inscribieron candidatos a las elecciones municipales por los partidos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), no se deben dejar solos a los que lo hicieron por las organizaciones políticas de oposición.

Dijo que AD decidió no participar ante la situación que se ha denunciado por la MUD, pero esto no quiere decir que no se deba tener solidaridad con los aliados de la unidad. Citó el caso del municipio Tinaco y San Carlos, donde hay candidatos que conoce el pueblo y han trabajado por lograr el cambio.

Indicó que se deben defender esos votos, muchos o pocos, deben ser apoyados. “Considero que hay acompañamiento a estos candidatos por ser solidarios, porque cuando hemos necesitados de ellos, ahí han estado. Decidieron gallardamente participar ante las circunstancias difíciles y eso hay que acompañarlo”, expresó.

Ante el diálogo convocado por el gobierno con la MUD, apuntó que no hay declinar ni claudicar, hay que conversar y ponerse de acuerdo. “Sabemos que estamos ante un gobierno tramposo, pero en los momentos más difíciles hay que buscar la manera de conciliar y buscar acuerdos; no es buscar negociaciones, sino búsqueda de soluciones para el país como el tema de la reestructuración de la deuda”.

Señaló que el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, está sufriendo la calamidad del alto costo de la vida, no hay como comprar comida, medicamentos, no se pueden comprar repuestos para los vehículos. Por ello, expuso la necesidad de buscar soluciones. Añadió que están dando su aporte democrático para buscar la salida a la crisis nacional, pero hay que poner pautas y condiciones porque este no es un régimen sincero, sino uno que miente y manipula.

Finalmente, expuso que el diputado Luis Florido está haciendo un esfuerzo para buscar la solución y que la restructuración es para buscar la forma para solucionar el sufrimiento del pueblo. Asimismo, reiteró “no estamos participando en elecciones por nuestras tarjetas, pero debemos ser solidarios con quienes se inscribieron”.