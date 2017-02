Dennis Fernández: Docentes estadales serán recibidos en la AN próximamente

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- La segunda vicepresidenta a la Asamblea Nacional (AN), Dennis Fernández, informó que próximamente los docentes cojedeños, serán recibidos en la AN, para que manifiesten la situación que atraviesan con el pago de deudas que mantiene el ejecutivo regional con ellos.

La parlamentaria indicó que asistió a una reunión con los maestros y escuchó sus inquietudes. Lamentó que a estos profesionales de la docencia no se les haya cancelado de manera oportuna sus reivindicaciones laborales cuando los recursos fueron enviados.

Fernández criticó, que a pesar de que los docentes han protestado y buscado las mil una forma de ser escuchados, las autoridades de educación no ha tenido la decencia de sentarse con ellos para oírlos y presentarles si quiera un cronograma de pago.

“La gobernadora que se fue nunca se quiso reunir con ellos y la encargada mucho menos. No es posible que nadie le preste atención a los reclamos de estos profesionales”, expresó. Resaltó que los maestros son formadores de hombres y mujeres y si alguien debe ser bien pagado y atendido son estas personas.

Repudió que hasta las fechas no se les haya cancelado los aumentos salariales que son decretos presidenciales. “Es decir que el mismo gobierno no cumple los anuncios de Maduro, pero si obligan a las demás empresas a cancelarle estos beneficios a sus trabajadores y si no lo hacen toman acciones drásticas”.

Finalmente, dijo que no es posible que existan maestros que han muerto a la espera de su pensión o prestaciones sociales, que por cierto, no es un derecho que lo regala Maduro, Érika o Margaud Godoy. Invitó a los maestros a no desmayar y continuar con sus reclamos, porque el Estado debe entender que ese dinero les pertenece por sus años de trabajo y dedicación.