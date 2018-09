Dennis Fernández: En sus 77 años AD contuinúa de frente dando la cara por el país

Carlos Hernández.-

San Carlos, septiembre 14.- (Las Noticias de Cojedes).- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, Dennis Fernández, expresó que en sus 77 años Acción Democrática sigue de frente dando la cara por Venezuela, como ha sido a lo largo de su historia especialmente en los momentos más difíciles.

A través del hilo telefónico la parlamentaria -quien se encontraba ayer jueves 13 en los actos centrales del aniversario de AD en Caracas- invitó a la militancia y amigos a participar en la misa que se efectuará este viernes a las 9:30 de la mañana en San Carlos y luego a la casa seccional del partido fundado por Rómulo Betancourt, donde se estará efectuando un acto político en el cual será orador de orden el diputado William Dávila.

Fernández resaltó que el líder fundador dijo en su oportunidad que había creado este partido recorriendo Venezuela, ciudad por ciudad, caserío por caserío, pero que no le pertenecía a él, sino que era un instrumento de lucha de todos los venezolanos y no hubo municipio en todo el territorio nacional donde no se constituyeran comités de bases, municipales y en los estados las seccionales.

-Hoy día -asegura la diputada cojedeña- AD sigue siendo la primera fuerza política de oposición en el país y como tal tiene una gran responsabilidad por lo que inspirado en las luchas colectivas se dispone a rescatar la democracia y sacar la dictadura para darle un vuelco a Venezuela por la senda de la amplia participación, para devolverle la paz y el progreso a los ciudadanos y ciudadanas de esta patria tan golpeada y arruinada por indolentes y corruptos.

Denni Fernández recalcó lo dicho por el secretario general nacional, Ramos Allup, en el sentido de que AD ha tenido momentos buenos y momentos malos “pero aquí estamos vivitos y coleando”, preparados para los nuevos retos que impone la realidad venezolana, para lo cual propone rescatar la unidad sincera y fuerte para salir de la pesadilla que hoy sacude a Venezuela.

-En Cojedes hay mucho futuro y vamos a rescatarlo de la ignominia, la corrupción y el desastre al cual lo han llevado los actuales usurpadores del poder, para darle al cojedeño la oportunidad de trabajar, producir, sentirse tomado en cuenta, contar con servicios básicos como agua, electricidad, vialidad, salud, educación, hoy totalmente destruidos por la inoperancia de quienes en lugar de gobernar se han ocupado de destruir.

Finalmente Fernández reiteró el llamado al pueblo a reaccionar y propiciar los cambios democráticos que la mayoría reclama. Este mismo viernes, después de los actos políticos-protocolares habrá un compartir entre compañeros y amigos del partido blanco, en la casa seccional de AD en la calle Miranda de San Carlos.